影／租金補貼試辦「婚育家庭最高5千、單身4千」 蘇貞昌：讓青年敢婚願生

記者蔣婕妤／台北報導

針對內政部所提「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年9月就要受理申請，將有2萬4千個單身年輕人及新婚與育兒家庭可受惠，行政院長蘇貞昌20日在行政院會表示，「這個案今天我就會核定，希望有助青年敢婚、願生、樂養」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

蘇貞昌20日核定內政部「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，預計今年9月開始針對20歲到40歲的單身青年補貼2600元到4000元，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭租金補貼則為3000元到5000元，計畫將試辦一年。

補貼部分將因縣市有所不同，單身租金補貼分成三級距，台北市為每月4000元，新北市、桃園市、新竹縣市、台中市每月3200元，其餘縣市2600元；婚育租金補貼部分分4級距，台北市5000元，新北市、桃園市、新竹縣市、台中市每月4000元，高雄市、台南市每月3200元，其餘縣市每月3000元。

內政部次長花敬群說明，蘇貞昌在院會中批准核示，內政部將盡快辦理，總預算約11億元，預計9月公告接受申請、11月開始核撥，試辦期間則預估為一年。

針對申請資格，花敬群指出，這次租金補貼大幅放寬，從每人每月所得最低生活費1.5倍以下，放寬至2.5倍以下；大約是家庭年所得低於20%分位點，提高至35%以下者就可申請補貼。如果以台北市為例，單身青年或婚育家庭每人每月平均所得低於4萬1450元以下就可以申請補貼，新北市則是月收3萬6665元以下。