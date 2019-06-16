複合式釣蝦場＆電子遊藝場違規抽菸　內埔警跨局處開5罰單

▲屏東縣內埔警分局日前跨局處實施「2019年青春專案聯合稽查」勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



暑假即將開始，青少年暑期安全成關注焦點，屏東縣內埔警分局日前跨局處實施「2019年青春專案聯合稽查」勤務，針對青少年暑期易涉足的不良場所實施臨檢勤務，第一波查獲5起違規抽菸案件，未來將持續加強臨檢勤務，以確保青少年在暑期進行「玩、樂」時能有安全的娛樂場所。



▲▼勤前教育。

內埔警分局這次的臨檢勤務，結合縣政府城鄉發展處、教育處、消防局、社會處、勞工處、警察局少年隊及校外會等單位，針對網咖、電子遊藝場、汽車旅館及複合式釣蝦場等場所執行稽查。

除了稽查有無違反室內公共場所禁菸規定的情事外，也加強檢查相關消防、公安設備以防止發生公安意外，與業者建立反毒通報窗口，如有發現青少年於場所從事吸食、販賣毒品等不法行為，即時通報警方到場處理，給青少年度過「無毒」的暑期。另針對複合式釣蝦場及電子遊藝場等處所開出違反菸害防制法等5張罰單，再由各業管單位追蹤複查。



分局長蔡耀順表示，暑假期間警察單位執行青春專案，其目的在淨化青少年活動的環境，以保護青少年免於毒品、幫派、色情、詐騙等不法集團所誘惑、利用，並透過「第三方警政」結合縣政府各局處，讓執法能量更加強大，擴大稽查效果。

他呼籲暑假期間學生及未成年少年應從事正當休閒娛樂及工作，打工時勿貪圖賺錢而遭受不法幫派、集團所利用；而請家長也要多騰出時間關懷子女、一起從事健康的活動，強化親子關係，以免青少年誤入歧途。