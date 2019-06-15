編號A098無名女屍躺3年　警察靠1條項鍊解謎「她終於回家了」

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年，警察靠1條項鍊解謎「她終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警第一分局第三組組長許耀彬，2019年4月間接獲一名婦人指名求助，希望能幫忙尋找失蹤3年多的姊姊。許耀彬經比對數百筆資料，最後靠著1條項鍊，解開1具無名女屍身分，躺了3年的無名女屍，14日「終於可以回家了」。許耀彬說，編號A098是今年警察節最有意義的事。

我知道你找到很多失蹤人口，我姊姊失蹤3年多了，我怎麼找都找不到，請你幫幫我！2019年4月初，一名黃姓婦人主動打電話找基隆警一分局第三組組長許耀彬，請他幫忙尋找2016年2月3日失蹤迄今的53歲的黃姓姊姊。許耀彬耐心聽完婦人陳述姊姊失蹤的情形，他回了一句，「我會用心幫你找姊姊的，請放心！」，婦人一聽，語帶哽咽，頻頻道謝。

許耀彬調卷分析並查詢各項資料及網路社群，發現失蹤人黃女自2016年2月3日失蹤後，再也無任何訊息及瀏覽紀錄，後再分析無名屍公告系統，搜尋交叉分析比對上百筆資料，比對出一具發生於2016年2月13日，在北寧路「海洋大學小艇碼頭」堤防旁消波塊內，被釣客發現的一具無名女屍，體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵與失蹤的黃女相近，於是重啟調查，露出一線曙光。

許耀彬說，該具無名女屍雖長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，但頸部卻掛有一條「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，經他向失蹤人的妹妹及兒子查證，家屬卻都回不知道失蹤人有無配戴項錬。許耀彬不放棄，再搜尋失蹤人公開的臉書歷史照片，比對出失蹤人一張歷史照片，頸部掛有極相似的「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，據此判斷該無名屍極可能就是失蹤長達3年的黃女。

許耀彬採集失蹤人的妹妹及兒子的唾液檢體，送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認該無名屍即為已失蹤3年的黃女。許耀彬聯繫該無名屍案原相驗基隆地檢署檢察官，調卷並依法醫研究所的親緣鑑定書，開具黃女的相驗屍體證明書，終於在14日警察節前夕，順利為編號「A098無名女屍」，正名為黃〇〇。

許組長帶同家屬持黃女的相驗屍體證明書至基隆市立殯葬所辦理領回，當一行人到達「無主墓區」在雜草堆裡找到編號A098的無名墓碑時，家屬等人淚流滿面，再三的向許組長鞠躬感謝，

結果雖是家屬最不樂見，但感謝許組長的協助，讓他們家屬不用再受無止盡的內心煎熬與折磨，也使得失蹤親人有名有姓，免成無名無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。許耀彬表示，可以在警察節前夕讓A098有名有姓找到回家的路，是今年警察節最有意義的事。

▲ 比對出失蹤人一張歷史照片，頸部掛有極相似的「綠色圓孔玉墬白金項鍊」。