　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

編號A098無名女屍躺3年　警察靠1條項鍊解謎「她終於回家了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年 警察靠1條項鍊解謎「終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年，警察靠1條項鍊解謎「她終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警第一分局第三組組長許耀彬，2019年4月間接獲一名婦人指名求助，希望能幫忙尋找失蹤3年多的姊姊。許耀彬經比對數百筆資料，最後靠著1條項鍊，解開1具無名女屍身分，躺了3年的無名女屍，14日「終於可以回家了」。許耀彬說，編號A098是今年警察節最有意義的事。

我知道你找到很多失蹤人口，我姊姊失蹤3年多了，我怎麼找都找不到，請你幫幫我！2019年4月初，一名黃姓婦人主動打電話找基隆警一分局第三組組長許耀彬，請他幫忙尋找2016年2月3日失蹤迄今的53歲的黃姓姊姊。許耀彬耐心聽完婦人陳述姊姊失蹤的情形，他回了一句，「我會用心幫你找姊姊的，請放心！」，婦人一聽，語帶哽咽，頻頻道謝。

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年 警察靠1條項鍊解謎「終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝）

許耀彬調卷分析並查詢各項資料及網路社群，發現失蹤人黃女自2016年2月3日失蹤後，再也無任何訊息及瀏覽紀錄，後再分析無名屍公告系統，搜尋交叉分析比對上百筆資料，比對出一具發生於2016年2月13日，在北寧路「海洋大學小艇碼頭」堤防旁消波塊內，被釣客發現的一具無名女屍，體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵與失蹤的黃女相近，於是重啟調查，露出一線曙光。

許耀彬說，該具無名女屍雖長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，但頸部卻掛有一條「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，經他向失蹤人的妹妹及兒子查證，家屬卻都回不知道失蹤人有無配戴項錬。許耀彬不放棄，再搜尋失蹤人公開的臉書歷史照片，比對出失蹤人一張歷史照片，頸部掛有極相似的「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，據此判斷該無名屍極可能就是失蹤長達3年的黃女。

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年 警察靠1條項鍊解謎「終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝）

許耀彬採集失蹤人的妹妹及兒子的唾液檢體，送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認該無名屍即為已失蹤3年的黃女。許耀彬聯繫該無名屍案原相驗基隆地檢署檢察官，調卷並依法醫研究所的親緣鑑定書，開具黃女的相驗屍體證明書，終於在14日警察節前夕，順利為編號「A098無名女屍」，正名為黃〇〇。

許組長帶同家屬持黃女的相驗屍體證明書至基隆市立殯葬所辦理領回，當一行人到達「無主墓區」在雜草堆裡找到編號A098的無名墓碑時，家屬等人淚流滿面，再三的向許組長鞠躬感謝，

結果雖是家屬最不樂見，但感謝許組長的協助，讓他們家屬不用再受無止盡的內心煎熬與折磨，也使得失蹤親人有名有姓，免成無名無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。許耀彬表示，可以在警察節前夕讓A098有名有姓找到回家的路，是今年警察節最有意義的事。

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年 警察靠1條項鍊解謎「終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 編號A098正名無名女屍躺3年 警察靠1條項鍊解謎「終於回家了」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 比對出失蹤人一張歷史照片，頸部掛有極相似的「綠色圓孔玉墬白金項鍊」。

ET快訊
男友家陽台「住透明屋」丫頭圓夢了！鄰居偷拍「雪白美腿」羞爆
浩子說話了！早警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」
韓國瑜：拒絕一國兩制！除非Over my dead body

關鍵字：基隆,失蹤,無名屍,警察

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結束罰更重

轟！苗栗民宅半夜遭雷擊起火　隔壁老翁驚惶逃命

見到他身邊有女性友人...前女友撿到槍　怒罵臭小三代價要17萬

編號A098無名女屍躺3年　警察靠1條項鍊解謎「她終於回家了」

老鄰居因植栽落葉起嫌隙　暴躁老農鋸樹焚燒枝幹淪被告

大馬畢業生國際烘焙賽獲獎無數獲頒技優生獎　將返鄉承家業

「找個好人家嫁了」...他被包圍跑不掉向女兒話別　投降下場出爐

台南市偵破殺警案　警政署長陳家欽頒獎宣示全面掃黑肅槍

台南殺警案21小時偵破　梅姓兇嫌落網刑大隊長哽咽

誘騙男大生自拍上傳成人網站　被害人要撤下「再上傳又上當」

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結束罰更重

轟！苗栗民宅半夜遭雷擊起火　隔壁老翁驚惶逃命

見到他身邊有女性友人...前女友撿到槍　怒罵臭小三代價要17萬

編號A098無名女屍躺3年　警察靠1條項鍊解謎「她終於回家了」

老鄰居因植栽落葉起嫌隙　暴躁老農鋸樹焚燒枝幹淪被告

大馬畢業生國際烘焙賽獲獎無數獲頒技優生獎　將返鄉承家業

「找個好人家嫁了」...他被包圍跑不掉向女兒話別　投降下場出爐

台南市偵破殺警案　警政署長陳家欽頒獎宣示全面掃黑肅槍

台南殺警案21小時偵破　梅姓兇嫌落網刑大隊長哽咽

誘騙男大生自拍上傳成人網站　被害人要撤下「再上傳又上當」

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結束罰更重

北市房價太高　7成購屋族無奈「棄新買舊」　

逃犯條例修法暫緩　總統府高度關注：港府應確保香港人民自由民主

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一幕哭了...跳上去交纏

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未婚夫「出手護愛」閃爆！

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3：1 統一

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：他們真的來過

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

男團泰坦突西門熱跳！　路人嗨圍觀...比利認約會處女地

想婚了／Nicole + Felicia姊妹聯手闖國際　郎朗嬌妻、昆凌都被圈粉

社會熱門新聞

酒店妹爛醉　慘遭男女客性侵猥褻

2義消不滿被狗吠　竟放火燒房狗

大媽連呼店員4巴掌　女兒全程目..

徐乃麟爆找黑道！喬她簽下聲明書

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

大嬸「搓揉交疊」飄羞羞味　隔壁..

女兵開軍車撞上女騎士　判賠96..

志工女搶救3天亡　父哭：妳是我..

淡水「狗間煉獄」　飼主起訴

台南殺警案21小時破案！犯嫌高..

行李箱塞滿1.5億大麻花　桃機..

挾持人質主嫌遺書曝光　檢警訝異

撞車離奇失蹤！4小時後慘死65..

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：..

更多熱門

相關新聞

郭台銘不忘警察節　Line發文向警察致敬...秀出珍藏67年前與父親合照

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（15）日以警察之子的身份，在Line發文向警察致上最高敬意，他也誓言，一旦當選總統，會照顧現職員警及退休的每位先進，一定會督促各機關，改善現有的警消人力編制和預算，讓警消能夠真正發揮專業！更能夠保障我們國人的生命財產安全！

慶警察節分局長率隊挽袖淨灘

反送中流血 港民眾：有人載武器

「金鐘暴動」後　港警心聲「你要致我於死，我還有選擇嗎」

爸爸洞悉藝術潮流　兒楊詠喆陶藝競賽拿第一

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面