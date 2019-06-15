南榮國中語文教育深耕有成 勇奪潮州區金牌數及獎牌數第一

▲屏東縣南榮國中今天參加在來義高中舉辦的2019年度潮區語文競賽，勇奪潮州區7金2銀牌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣私立南榮國中今天參加在來義鄉來義高中舉辦的2019年度潮區語文競賽，再度勇奪潮州區7金2銀牌，金牌數及獎牌數都是第一，堪稱大贏家。



得獎同學是國語演說第一名賴冠伶、英語演說第一名蘇靖傑、閩南語朗讀第一名林宥葳、客語朗讀第一名徐鈺婷、國語字音字形第一名吳承翰、寫字第一名謝晉紘、作文第一名方藝融，國語朗讀第二名蔡旻軒、閩南語演說第二名沈筠育。

南榮國中說，除了這些獲獎學生，還有去年曾參加全國語文競賽的陳佩瑜同學，閩南語字音字形、客語字音字形、客語演說、原住民語朗讀項目直接晉級參加屏東縣語文競賽，全部共13項，將再度代表潮州區參加屏東縣語文競賽。

國語朗讀獲獎的蔡旻軒說，她很喜歡朗讀，且享受每一次練習的樂趣，能代表潮州區參加縣賽，是報答老師辛勤指導的最佳的方式。

寫字的謝晉紘同學表示，在課業繁重的情形下，依照老師每週的叮嚀，逐步改進缺失，從練習中紓壓，得到第一名，是最棒的禮物。客語朗讀的徐鈺婷認為在訓練過程中，指導老師時常叮嚀她要有自信，聲音要飽滿，在不斷的練習中更有信心面對人群。

國語演說賴冠伶則說，在練習過程中，不斷寫稿和背稿真的很煎熬，但是她堅信辛勤耕耘必能有所收穫，要有勇氣面對挑戰，因此才能讓她在比賽中展現平時累積的實力，脫穎而出，更要特別感謝老師的指導，對於縣賽她會全力以赴。