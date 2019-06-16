1歲女娃未按時接受疫苗接種被通報協尋　警花2個多月找到

▲屏東縣內埔警分局員警經兩個多月尋找，找到石婦及她女兒，撤銷協尋。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣1歲利姓女嬰因未按時接受疫苗接種，被屏東縣衛生局與社會局通報協尋，內埔警分局員警經兩個多月尋找，終於找到利母，讓女嬰接受接種疫苗，撤銷協尋。

1歲利姓女嬰因未按時接受疫苗接種，於4月3日為屏東縣政府通報協尋，由於女嬰設籍內埔鄉，經內埔警分局內埔派出所多次依戶政事務所地址前往找尋，均無所獲。

警方發現，利嬰母親石姓婦人另設籍於內埔鄉戶政事務所，也是無效情資，對於員警而言，「尋人任務」將更加艱辛。惟分局第一組家防官洪士仁經兩月餘的側訪，查知石婦租屋於屏東市自由路一帶，於昨15日上午與內埔所所長黃明宏、警員穆彥廷共同踏上「尋人」之路，終於在一民宅找到女嬰及石婦。

據悉，石婦與女嬰相依為命，石婦為家計工作，將女嬰託付友人照顧，平日只有她一人獨自在自由路租屋處，只能利用假日期間，才將女兒接回同住。而這些日子，她沒有上班，就把女兒接回租屋處同住。

石婦說，她未住戶籍地，加上不懂衛政常識，也不知道女兒和她被通報協尋，麻煩警察協尋，深感不好意思。黃所長等人隨後協助女嬰到院疫苗接種及辦理兩人撤尋作業。

警方說，3歲以下幼童未按時注射常規疫苗，若衛生局無法連絡上家長，且發現異常，將立即轉介社政單位；若社會局多次訪視未遇，則將通報警政單位查訪及所屬各派出所協尋案母行蹤，找尋失聯幼童，以維護幼童安全。

內埔警分局呼籲，國人從出生至入國小前需接種約18劑次的常規疫苗，其中3歲以下需接種15劑，提醒家長應按時帶幼童接種，避免觸犯兒少福利與權益保障法。