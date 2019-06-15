　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東發現第一隻秋行軍蟲入侵　現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣發現首例秋行軍蟲入侵，現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣發現首例秋行軍蟲入侵，現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府成立秋行軍蟲跨局處緊急應變監控防治工作小組，今天接獲一位車城鄉許姓農友通報，面積1公頃的田中村玉米田疑發現秋行軍蟲，立即啟動秋行軍蟲緊急應變監控防治工作小組機制，即時通報防檢局line@及通報上傳照片給高雄區農業改良場人員確診後初步判定為秋行軍蟲幼蟲體。

▲屏東縣發現首例秋行軍蟲入侵，現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼秋行軍蟲入侵車城玉米田。

▲屏東縣發現首例秋行軍蟲入侵，現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府人員、車城地區農會及高雄區農業改良場人員隨後到達現場設置封鎖線進行管制，由高雄區農業改良場專家群人員再次鑑定後，確認秋行軍蟲入侵，採取現地掩埋銷燬，杜絕災情擴大。

屏東縣政府表示，車城鄉玉米田發現秋行軍蟲後，因環境及天氣因素，依防檢局緊急作業防治作業流程規定，採用現地掩埋銷燬，現地挖3公尺以上坑洞，剷除作物移入坑內，覆土一公尺後覆蓋烏肥並灑水。再啟動跨局處分工，由警察局拉封鎖線，工務處調派挖土機，在地農會協助調運烏肥，共同分工辦理防疫工作。

秋行軍蟲為國際間重要害蟲，主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、 葫蘆科、茄科等經濟作物，成熟幼蟲頭殼有個黃色倒Y字的紋路，背部每節都有4個斑點為最大辨識特徵，通報途徑可撥打防檢局0800-039-131通報專線、防檢局防疫小尖兵粉絲專頁、動植物防疫檢疫局LINE@，以及各地區農業改良場所、「農作物天然災害即時回報」APP(四)各轄區地方政府通報。

屏東縣政府農業處表示，如有發現該害蟲，請立即進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定待確定防檢局確定案例成立後採取緊急防治措施，再次呼籲農民加強田間巡檢，一發現疑似蟲體儘速通報，以避免疫情擴大，縣府將會持續密切監控，縣府通報電話：08-7339048（請於上班時間撥打）或撥打1999專線。

ET快訊
苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救
快訊／「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場

關鍵字：屏東,秋行軍蟲,車城,2019

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

台南安平漁光島傳出3人溺水　消防人員搜救全員救回

屏東發現第一隻秋行軍蟲入侵　現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

台南安平漁光島傳出3人溺水　消防人員搜救全員救回

屏東發現第一隻秋行軍蟲入侵　現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大

嘉義大學畢業典禮　農用植保無人機登場獻祝福

桃園第一屆最強總舖師　歡呼聲中出爐百桌千人做見証　

台東淨灘共清除近1噸垃圾　志工阿嬤淨灘不落人後

2019新竹SUP嘉年華　百餘好手青草湖上搶先體驗

春雨至秋末小黒蚊為害最烈　台東環保局教您防治小撇步

桃園「超級大南瓜」競賽　陳榮富拿下「南瓜王」寶座

九天民俗技藝團磅礡擂鼓撼魚池　民眾大呼「太過癮了！」

南榮國中語文教育深耕有成 勇奪潮州區金牌數及獎牌數第一

嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂

雷／《阿斯達》張東健殘殺爸！身世彩蛋曝光「竟與宋仲基有關」

狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

一次可以裝10瓶！日本「小型飲料販賣機」放在房間不再被偷喝

快訊／苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救

ROG電競聯盟挑戰賽正式開戰！北市兩地火熱開打

台南安平漁光島傳出3人溺水　消防人員搜救全員救回

印度將對美國29種產品加徵關稅　回擊終止普惠制貿易地位

小孩吃鍋哭鬧！店員當眾大吼「拜託哄一下」　母怒：很不尊重

羅大佑粵語高唱《皇后大道東》　談香港：有些事不能這麼急

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

即／維多利亞緊急聲明　畢典改到..

遠離惱人小黒蚊　環保局教您防治..

男子跳橋尋短　人摔在沙洲撿一命

青春專案聯合稽查　屏警結合「第..

桃園「超級大南瓜」競賽　陳榮富..

食藥署查獲過期健康食品　查封近..

秋行軍蟲入侵台南　將進行撲殺銷..

慶警察節分局長率隊挽袖淨灘

致死率30％！屏東確診首例日本..

台南新營鹽酸外洩　民眾不適

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

社會局長葉壽山辭官返屏東參選

全台唯一沒火葬場　殯葬公會抗議

苗民宅圍牆倒塌　疑水溝工程釀禍

更多熱門

相關新聞

南榮國中語文教育深耕有成 勇奪潮州區7金2銀牌

屏東縣私立南榮國中今天參加在來義高中舉辦的2019年度潮區語文競賽，再度勇奪潮州區7金2銀牌，金牌數及獎牌數都是第一，堪稱大贏家。

屏科大畢典　浩子提醒同學「不要問時事題」

彰化火燒秋行軍蟲　防檢局長到場

秋行軍蟲入侵屏東！52確認案例遍佈全台

社會局長葉壽山辭官返屏東參選

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面