屏東發現第一隻秋行軍蟲入侵　現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大

▲屏東縣發現首例秋行軍蟲入侵，現地掩埋銷燬杜絕疫情擴大。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府成立秋行軍蟲跨局處緊急應變監控防治工作小組，今天接獲一位車城鄉許姓農友通報，面積1公頃的田中村玉米田疑發現秋行軍蟲，立即啟動秋行軍蟲緊急應變監控防治工作小組機制，即時通報防檢局line@及通報上傳照片給高雄區農業改良場人員確診後初步判定為秋行軍蟲幼蟲體。

▲▼秋行軍蟲入侵車城玉米田。

縣府人員、車城地區農會及高雄區農業改良場人員隨後到達現場設置封鎖線進行管制，由高雄區農業改良場專家群人員再次鑑定後，確認秋行軍蟲入侵，採取現地掩埋銷燬，杜絕災情擴大。

屏東縣政府表示，車城鄉玉米田發現秋行軍蟲後，因環境及天氣因素，依防檢局緊急作業防治作業流程規定，採用現地掩埋銷燬，現地挖3公尺以上坑洞，剷除作物移入坑內，覆土一公尺後覆蓋烏肥並灑水。再啟動跨局處分工，由警察局拉封鎖線，工務處調派挖土機，在地農會協助調運烏肥，共同分工辦理防疫工作。



秋行軍蟲為國際間重要害蟲，主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、 葫蘆科、茄科等經濟作物，成熟幼蟲頭殼有個黃色倒Y字的紋路，背部每節都有4個斑點為最大辨識特徵，通報途徑可撥打防檢局0800-039-131通報專線、防檢局防疫小尖兵粉絲專頁、動植物防疫檢疫局LINE@，以及各地區農業改良場所、「農作物天然災害即時回報」APP(四)各轄區地方政府通報。

屏東縣政府農業處表示，如有發現該害蟲，請立即進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定待確定防檢局確定案例成立後採取緊急防治措施，再次呼籲農民加強田間巡檢，一發現疑似蟲體儘速通報，以避免疫情擴大，縣府將會持續密切監控，縣府通報電話：08-7339048（請於上班時間撥打）或撥打1999專線。