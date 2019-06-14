習近平今會見伊朗總統魯哈尼：支持伊方核協議　推動全面戰略夥伴關係

▲中國國家主席習近平（左）14日與伊朗總統羅哈尼（右）會面。（組圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平12日搭乘專機抵達比什凱克，對吉爾吉斯共和國進行國事訪問。《新華社》指出，習近平今（14）日在當地會見了伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）並且於會上表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方願同伊方一同努力，推動中伊全面戰略夥伴關係持續穩步發展。

習近平強調，中伊雙方要加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益問題上相互支持；要加強協調對接，穩妥開展務實合作；要加強在反恐、打擊跨國犯罪等領域合作，共同打擊包括「東伊運」在內的「三股勢力」。中方支持維護伊朗核問題全面協議，願同伊方加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調配合，共同捍衛國際關係基本準則和多邊主義，維護包括中伊在內廣大發展中國家的共同利益。

羅哈尼則表示，伊中關係具有長期戰略性，伊方願積極參與共建「一帶一路」，挖掘雙方在廣泛領域的合作潛力，堅決反對美國單方面退出伊朗核問題全面協定的錯誤行徑，願與中方加強溝通和協調。

外媒指出，美國去年5月宣布單方面退出伊朗核問題全面協議，隨後重啟一系列對伊朗的制裁措施，使得兩國關係緊張，美中貿易戰一直未能達成協議的中國便從中拉攏伊朗。伊朗外交部長查查瑞夫（Javad Zarif）曾表示，中伊應該要一起思考、維護全球秩序，而非其他國家「單方面」的維護秩序，言下之意就是希望中國可以支持目前遭到美軍威脅的伊朗。