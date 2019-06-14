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習近平會吉爾吉斯總統　談「一帶一路」並獲頒最高獎章

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▲國家主席習近平在比什凱克同吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫會談。（圖／翻攝自《新華社》）

▲國家主席習近平在比什凱克同吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫會談。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平當地時間12日晚抵達比什凱克，開始對吉爾吉斯共和國進行國事訪問，並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議。他於13日在比什凱克，同吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫會談，並接受由對方頒授的「瑪納斯」一級勛章。

《新華社》報導，習近平指出，中吉建交27年來，兩國關係經受住國際風雲考驗，實現跨越發展，樹立了相互尊重、平等合作、互利共贏的新型國家關係典範，共建「一帶一路」已成為中吉合作的主線，中方願進口更多吉爾吉斯斯坦綠色、優質農產品，並將繼續支持吉爾吉斯斯坦經濟社會發展。

▲習近平接受吉爾吉斯總統熱恩別科夫授予「瑪納斯」一級勛章。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平接受吉爾吉斯總統熱恩別科夫授予「瑪納斯」一級勛章。（圖／翻攝自《新華社》）

熱恩別科夫表示，吉方感謝中方長期以來對吉爾吉斯斯坦國家發展、民生改善的大力援助和支持，吉方堅定奉行一個中國政策，認為中國國內的少數民族事務完全是中國內政，支持中國政府為此採取的政策措施。

會談結束後，兩國元首共同簽署了《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

習近平這次獲頒的「瑪納斯」一級勛章是吉爾吉斯國家最高獎章，由吉爾吉斯斯坦總統授予，分三個等級，一級為最高等級。習近平在受頒現場表示，願同熱恩別科夫總統攜手努力，深化兩國傳統友好，推動中吉全面戰略夥伴關係不斷取得新成果，更多惠及兩國人民。

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關鍵字：習近平,吉爾吉斯,比什凱克,熱恩別科夫

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