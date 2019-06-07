裸背曝曬3hrs！他解衣實測「18款防曬產品」　網一看笑噴：黑色膠帶完勝

▲化妝師找來「白老鼠」實測防曬產品。（圖／翻攝自微博／樂樂_團長）

記者朱世凱／綜合報導

夏天即將來臨，許多愛美人士都怕毒辣陽光將皮膚曬黑，大陸就有一名化妝師找來「白老鼠」男性，將他的背部貼上黑色膠帶並分成20格，每一格塗上綠豆般份量的防曬產品，再讓他於陽光底下曝曬3個多小時，想看看哪一款產品較為有效。許多網友看完結果後都笑著說，「果然還是黑色膠帶完勝！」

▼「白老鼠」曝曬超過3小時。（圖／翻攝自微博／樂樂_團長）

這名美妝師「樂樂_團長」近日在微博上公開實測過程和結果，他表示，實驗對象身上共塗上了18款2019年熱銷的防曬產品，美國、歐洲、韓國及日本的牌子都有；另外空出的兩格，一格完全不塗任何東西，另一格則只塗上維他命C精華。為了公平起見，除了L'Oréal（萊雅）的是SPF 42，其他產品都是SPF 50。

「白老鼠」男性就在廣州市天河區的一塊空地上坐著，由下午1點半開始曬到4點45分左右，當時室外溫度為攝氏34度，他很快就冒出了一堆汗。經過3個多小時後，結果顯示，什麼都不塗的皮膚被嚴重曬紅及曬黑，只有塗維他命C精華的則沒有曬紅，但也被曬黑了，單純只有減緩了皮膚被曬傷的可能。

▼實測結果讓人相當期待。（圖／翻攝自微博／樂樂_團長）

「樂樂_團長」總結分析，La Roche-Posay（理膚寶水）及Kiehl's（契爾氏）都是歐洲品牌，防曬力比較強，又隸屬於L'Oréal（萊雅）集團，有新型專利防曬成分加持；而日本品牌「大多都是親膚感更勝一籌」，「安耐曬（ANESSA）的防曬力對得起它的口碑，不錯。佳麗寶（Kanebo）的防曬力，讓人有點驚艷到了」。

不過他對瑞士的Ultrasun、西班牙的ISDIN、韓國的Dr.G和W.Lab的效果就不太滿意，「這幾年，泰國、韓國頻頻推出所謂的『網紅款』，最後很多都是慘淡落幕，要嘛誇大吹噓，要嘛就是國內無良商家在國內生產，玩的出口轉內銷的把戲」。

▼參與實驗的產品。（圖／翻攝自微博／樂樂_團長）

「貴就一定好用」似乎不再是絕對，貼文指出，不少開架的平價產品防曬力仍然十分優秀，「高絲（KOSÉ）的表現不錯，無論從成分、親膚感還是效果，完全可作為安耐曬（ANESSA）的代替品。所以，預算有限的消費者可以合理選擇平價產品」。

不過這次測試始終沒有經過實驗室的嚴格控制等因素，而且人人膚質和膚況不同，所以「樂樂_團長」表明結果是「僅供參考」，又笑說「黑膠帶的防曬力才是最棒的，可見配合防曬器具（遮陽傘、帽子、口罩）是多麼的事半功倍」。

▼沒有塗防曬的皮膚果然被曬得較為嚴重。（圖／翻攝自微博／樂樂_團長）

不少網友都大讚實驗結果「很實用」，反而認為實驗室測試未必能反映到日常生活的情況；也有人贊同說，「不論化學實驗或是科技技術如何進步，黑色膠帶終究是霸主啊！」