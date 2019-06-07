白衣男穿「緊身內褲」逛超市！她一轉身見下面超大包羞炸：該注意什麼？

▲白衣男穿超緊身內褲逛超市，讓路過民眾好害羞。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打 Facebook Club」，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港先前才有穿著「肉色內衣褲」在沙灘漫步的女子，沒想到近日又出現一名男子身穿「貼身內褲」逛超市。有女網友在臉書PO文表示，她的朋友在排隊等結帳時，一轉身就看到令人害羞的激凸男，對方絲毫不畏周遭人眼光，大喇喇地在排隊人龍中任由民眾側目議論，她只好趕緊拍下並發問，「看見那話兒，我該注意什麼呢？」

女網友在臉書社團「巴打絲打 Facebook Club」發文說，「我朋友6日中午逛太古站的康怡AEON超市，正當準備排隊結帳時，突然看見前面站著一位身穿白色內衣的男子，仔細一看，才發現對方的下半身竟然只穿著『貼身內褲』，並且自然地拿著一個環保袋排隊等付費。」

原PO朋友顯然對於這樣的穿著深感好奇，於是立刻衝到男子前方看個仔細，結果當場害羞到不行。「當她看到那話兒以後，羞澀地要我問大家『該注意什麼才好啊？』」一票網友看完都笑說，「矜持掉哪兒了？」、「假裝不小心彈到他，看他還敢不敢這樣穿」、「根本是穿泳裝逛街啊」、「好有本錢」、「這是外國人的Size吧」。

也有人說，「如果今天是女生被拍，就會有正義魔人出現了」、「這樣就害羞？」、「是不是沒進化完全的人啊？乾脆用葉子就好啦」、「橡皮筋準備好了」、「他穿怎樣關妳什麼事，注意個X」、「太前衛了，我不行」、「我要看女生的」。

據悉，香港當天氣溫約為32.6℃，創下今年最高氣溫，因此有人推測是天氣太熱，才讓激凸男大膽地現身人來人往的超市。AEON超市對此回應，已經針對相關事件做了調查，目前還沒有收到顧客投訴，「我們推測，當時男子穿著的是貼身短褲，並非網友所指的內衣褲；此外，男子也沒有作出騷擾其他顧客的行為。」

律師說，「如果男子只是到超市購物後離去，沒有做出任何動作，那就只是觀感問題而已，除非他的褲子有破洞，導致器官露出，或是讓其他人感到恐慌、人身安全受到威脅，才有可能吃上官司。」