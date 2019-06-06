美軍五大「最糟武器」出爐！ F-35、福特級航母都上榜

▲美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國軍方近年來不斷研製各種新式武器，在提升戰鬥力的同時卻也引來不少爭議。美國《商業內幕》（Business Insider）報導，許多武器項目砸了大筆的錢卻沒得到理想效果，因此列舉了5款「最糟糕的武器」，值得一提的是，存在嚴重問題的武器項目大多都出自於海軍。

F-35戰鬥機

美國總統川普曾在2016年12月12日發表推文，「F-35項目的計劃和成本已經失控。」空軍中將波格丹（Chris Bogdan）也指出，在F-35戰機研製計畫中出現不少困擾，包含過早的量產、不斷膨脹的成本、交付延遲以及眾多的新技術挑戰等。目前F-35項目運營成本已達1.19兆美元（約新台幣37兆元）。

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）2019年年初，曾在五角大廈內部會議上對洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35項目進行十分嚴厲的批評，他稱這項計畫令人失望。

▲朱瓦特級驅逐艦麥可蒙索爾號（DGG 1001）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer）

美國海軍已經花費20年並且投入數百億美元用於研發這款先進戰艦，然而直到現在，該艦還沒有合適的砲彈可用，這也導致該艦配備的兩門先進火砲系統無用武之地。據悉，這艘戰艦到現在為止都還未接過明確的任務。

朱瓦特級驅逐艦裝備兩門155毫米先進火砲系統，但它們的發射成本非常高，一枚遠程攻陸砲彈的成本約為100萬美元（約新台幣3千萬元）。該項目因成本過高在2年前被中止，使得這艘驅逐艦一直有炮無彈，美國海軍目前正在研究有沒有可能完全放棄這兩門艦炮。

朱瓦特級驅逐艦還曾發生動力故障問題，因為發動機和電氣緣故，以及為了省錢而使用的螺栓固定零部件等因素導致該艦出現數次事故，這些問題很可能令它喪失引以為豪的隱身能力。美國海軍也將朱瓦特級驅逐艦的採購計劃從30多艘削減到剩3艘。

▲美國的濱海戰鬥艦（LCS-1）「自由號」。（圖／翻攝自維基百科）

濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）

濱海戰鬥艦同樣面臨不受控制的成本超支、交付延遲以及各種機械問題。報導指出，在濱海戰鬥艦項目中，美國海軍花費了20年時間、投入了大約300億美元（約新台幣9千億元）。該項目的初衷是打造一款反應速度快、能處理各種近海任務的廉價戰艦，但濱海戰鬥艦還專門設計出了執行反潛、掃雷和水面作戰的任務能力，這使得它在裝備模塊化任務包上出現許多問題，遲遲無法交付裝備。

根據美國國防部的最新測試和評估，有人擔心濱海戰鬥艦無法在高強度的衝突中生存，也沒有足夠的艦載武器來執行近海作戰任務。美國海軍的最初的目標是建造一支由55艘戰艦組成的濱海戰鬥艦艦隊，但現在該艦的建造數量已經被削減到35艘。

▲美國福特級航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

福特級核動力航空母艦（USS Gerald R. Ford）

造價高達130億美元（約新台幣4千億元）的「福特號」航母，原先計劃在今年夏天正式交付美國海軍部隊，但由於武器升降機和推進系統一直存在問題，交付時間至少延遲到今年10月，這也已經不是第一次延遲。川普最近還公開批評福特級航母項目，認為福特級不應該使用不可靠的電磁彈射系統，而應改成傳統的蒸汽彈射。他也時常抱怨這艘航母項目不斷上漲的成本。

▲美軍艦載電磁軌道炮概念圖。（圖／翻攝自美國海軍官網）

艦載電磁軌道炮

美國電磁軌道炮項目的問題在於，美國海軍一開始將大量時間和金錢投入到該武器的研發中，而沒有真正考慮到這種武器是否是一項有價值的軍事投資。據悉，這個武器設備已經耗時10年研發，投入的資金超過5億美元（約新台幣150億元），但它的火力直到現在依然受到限制，除了有能源供應不足、技術安全等問題困擾，它還無法成為傳統火砲和導彈的有效替代品。