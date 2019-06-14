阿曼灣2油輪遭襲美要伊朗負責　公開巡邏艇「移除未爆彈」影片

國際中心／綜合報導

中東阿曼灣海域13日發生2艘油輪遇襲事件；事發過後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，根據多項情報顯示，伊朗應要為此事負責。美國軍方也發布影片，可以看到疑似伊朗的軍方13日靠近1艘被攻擊的日本油輪，有人員移除一枚未爆磁性水雷。

由美國軍方所發布的黑白影片，可以看到伊朗軍方的1艘巡邏小艇來到油輪船側邊，接著有人從船體取下一個物品。美國官員表示，這艘小船屬於伊朗，移除的東西是沒有爆炸的水下爆破彈。

蓬佩奧先前表示，根據情報跡象顯示，以及推敲事件中所使用的武器、具備的專業知識水準等，美方相信2艘油輪被攻擊一事由伊朗所為。他認為，攻擊行為擁有高度的複雜性，並不是由代理小組執行。

蓬佩奧雖然堅稱伊朗要負責，不過他沒有拿出證據。他還提到，上個月有油輪遭到攻擊，伊朗對此有責任。然而，官方調查尚未指出到底是誰在主導攻擊事件。

▲阿曼灣油輪遭襲擊事件引發國際震撼。（圖／路透）



伊朗不承認這樣的指控。一名高級伊朗官員告訴英國廣播公司（BBC），伊朗與此事無關，反觀美國與其盟友，必須停止好戰的態度，同時停止猜測別人展開攻擊。

對於蓬佩奧宣稱，伊朗的行動對國際和平與安全造成明顯的威脅，攻擊無辜的平民，擾亂全球石油市場，且還希望美國取消制裁。對此，德黑蘭否認所有責任，友人在試圖挑起伊美間的衝突。

就在事件發生當天，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與日本首相安倍晉三會談。安倍呼籲，伊朗應該要與美國進行對話；但哈米尼卻回應，美國總統川普不是值得交流的對象。

遭襲擊的油輪中，有一艘Front Altair是由中油供應商Ocean Energy所承租，載運約7.5萬噸石油腦，11日從阿拉伯聯合大公國啟程，原本預計30日抵達台灣高雄港。另一艘巴拿馬籍油輪則為Kokuka Courageous，屬於日本海運公司國華產業。

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