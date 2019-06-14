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日本調解也沒用！伊朗拒絕與美對談：「川普沒信用」不會平等談判

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▲▼日本首相安倍晉三在德黑蘭與伊朗領導人阿里·哈米尼（Ali Khamenei）會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三在德黑蘭與伊朗領導人阿里·哈米尼（Ali Khamenei）會談。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國2015年退出核子協議，同時恢復對伊朗制裁、禁止伊朗石油出口，至今美伊關係緊繃。對此，與伊朗維持傳統友好關係的日本首相安倍晉三也受美國總統川普（Donald John Trump）所託，與伊朗最高領導人阿里·哈米尼（Ali Khamenei）會談，但哈米尼表態拒絕與川普對話。

綜合外媒報導，安倍13日在德黑蘭（Tehran）哈米尼會談約50分鐘，開頭就為川普說話，希望哈米尼能與川普親自對話。對此，哈米尼直接回應「川普不值得交流，我也不會回應」，美國沒有信用，一個明智的國家不會在壓力下回應，伊朗也不會重複核協議談判的痛苦。

哈米尼表示，他不相信川普想平等的與伊朗談判，川普也不可能真的改變伊朗的政治體制，尤其過去40年歷任美國總統都想改變伊朗政治體制卻失敗。同時，哈米尼也對日本停止進口伊朗石油，順從美國制裁表達不滿。

不過在會談後的聯合記者會上，羅哈尼並未談到與美國直接對話一事，僅說中東情勢緊張是因為美國挑起的經濟戰爭，伊朗無意與美國爭鬥，不會主動挑事，「但一旦戰爭爆發，我們會堅持抵抗」。

至於安倍事後受訪指出，從哈米尼表達伊朗「不製造、不持有、不使用」的反對核武態度，能看出哈米尼希望確保伊朗的和平安定，但想緩解緊張情勢仍相當困難，將會持續努力。

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關鍵字：日本,安倍晉三,伊朗,Ali Khamenei,美國,川普,對話,制裁,北美要聞,日韓要聞

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