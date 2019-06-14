香港反送中「正值北京最糟時刻」　CNN：持續抗議影響中國經濟

▲香港民眾上街抗議修定《逃犯條例》。（圖／記者吳奕靖攝）



國際中心／綜合報導

香港近期爆發反送中抗議活動，至少有81人受傷，估計5000名鎮暴警察對著示威者使用催淚彈、布袋彈等武器。CNN於13日分析指出，對於中國來說，這是最糟糕的時刻，除了與美國陷入緊張的貿易關係，還要面對自身的經濟疲軟；有專家認為，中國國家主席習近平自2012年掌權以來，正承受著巨大壓力。

CNN報導，有專家觀察到，北京不想在修定《逃犯條例》上讓步，但也無法承擔嚴厲打擊所造成的風險，這使得通常直截了當的北京政府落入一條窄路，只為了避免香港的緊張情勢繼續升級。

香港中文大學兼任教授、長期分析中國政治的林和立（Willy Lam）認為，對於北京來說，《逃犯條例》所引發的危機沒有明確或容易的解決方式；在香港人民的意志與習近平政權之間，產生了激烈的對抗。

▲香港反送中示威，警察使用催淚彈。（圖／路透）



香港民眾憂心，透過執行修定後的《逃犯條例》，在香港的異議人士可能會被引渡到中國，面臨嚴厲懲處。中國外交部發言人耿爽12日則表示，堅決支持香港推動法令的修正案。

林和立表示，雖然北京的政權不會退縮，但也擔心持續的抗爭可能會損害到香港經濟，進一步也影響中國經濟。他認為，如果不能妥善處理抗議，將會深刻影響到習近平，「由於未能應對川普（Donald Trump），沒有處理中美間大規模的冷戰，他已受到高級黨員在內部的批評。」

中國官員曾指責西方政府支持香港的親民主運動，當地居民可能面臨潛在的動盪，將會導致改變現狀。《環球時報》12日發布社論，似乎是在指控外國勢力的干預，香港公民必須認知到那些企圖欺騙、誤導他們的一方，他們被利用來實現利益。

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