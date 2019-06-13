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秒懂「石油腦」是什麼！　中油貨輪阿曼灣遇襲…7.5萬噸報銷

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▲▼阿曼灣發生2起商船遇襲事件，其中一艘油輪在海面上燃燒。（圖／路透）

▲阿曼灣連續發生兩起商船遇襲事件，其中一艘油輪在海面上燃燒。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中東海域13日驚傳兩艘商船遇襲事件，其中一艘為台灣中油承租的油輪，船上載運石油腦約約7.5萬噸，將有全額保險支應損失。石油腦（Naphtha）為一種石化產品原料，可裂解製成汽油等產品；中油表示，目前油源安全庫存無虞，不會影響油品和石化產品供應。

根據科技部「科學發展」雜誌第550期介紹，石油的提煉過程需要把不同碳數的碳氫化合物蒸餾分離，才能製成所需要的各種油品。原油經過加熱後，會被送到「原油分餾塔」中，蒸餾後區分為許多初級產品，例如煤油、柴油、重油等。

從「原油分餾塔」最頂部取出的初級油品會再送入「穩定塔」進一步處理。蒸餾過後，穩定塔底部的油品又會被送到「輕油分離塔」中，變能從輕油分離塔中段取得「輕石油腦」，並從底部取得「重石油腦」。

輕石油腦和重石油腦都是初級產品，在經過不同製程的精製，就能製成最終產品。例如脫硫後的輕石油腦可用作為摻配車用汽油、航空汽油、JP-4 航空燃油的原料，或是送到重組工廠製成乾洗油、去漬油，也可以送到輕油裂解工廠，經裂解後產出裂解汽油。

中油的石油腦來源除了自行提煉外，也會向美國、南韓與中東國家訂購，每年約有10至20艘船來台，此次受攻擊的這批石油腦價值估計3000萬美元，預計供應石化、汽柴油煉製各一半。

中油表示，這艘貨油船為台灣中油供應商Ocean Energy承租，船籍為馬紹爾群島，船員均非台灣籍，以CFR條件交貨，台灣中油為貨主，原始貨源來自阿布達比國家石油公司。中油表示，受創情況以及貨油損失程度尚待釐清，但安全庫存無虞，不影響汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

ET快訊
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關鍵字：石油腦,油價,油輪,阿曼灣,波斯灣,中油

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