高雄24歲國軍魂斷回營路！女騎士貪快鬼切害命...驚悚畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名24歲林姓國軍12日騎車準備要回燕巢陸軍工兵訓練中心，未料行經中西路時，34歲 潘姓女子因要回家貪快，違規鬼切左轉，林男閃避不及撞上後向前噴飛數公尺遠，送醫後宣告不治。警方表示，初步研判潘女未依規定轉彎，詳細肇事原因尚待交通大隊進一步分析鑑定。

▲高雄24歲國軍魂斷回營路… 越配「貪快鬼切」奪命。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在12日20時5分許，經了解，34歲潘姓女子當時騎乘微型電動二輪車，沿中西路由南往北行駛，因為住家就在巷口，她貪快直接違規鬼切左轉，導致後方直行24歲林姓男子閃避不及撞上，向前噴飛數公尺遠。事故造成潘女擦傷，林男傷勢則較嚴重，經送醫救治後宣告不治。

據了解，林男身分為陸軍，當時騎車正要返回燕巢陸軍工兵訓練中心，未料竟在回營途中遇死劫。警方對潘女實施酒精濃度檢測，另對林男進行抽血檢驗，結果均為0。

▲高雄24歲國軍魂斷回營路… 越配「貪快鬼切」奪命。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方於現場完成測繪、採證並調閱周邊監視器畫面，初步研判潘女轉彎未依規定，林男行經無號誌路口時未減速，詳細肇因將交由交通大隊分析鑑定，並已報請橋頭地檢署檢察官依法相驗。

另查潘女行為已違反《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第3款慢車駕駛人於岔路口不依規定轉彎之規定，員警已依法製單舉發，處新臺幣300元以上、1,200元以下罰鍰；刑責部分，警方將依《刑法》第276條過失致死罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦。