印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

▲印尼失事飛機殘骸尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一架小型飛機17日起飛後失聯，當局18日證實在山區尋獲飛機殘骸，包括機身框架碎片、乘客座椅等，並在山坡上尋獲一具男性遺體。事故現場的強風、濃霧、陡峭地形阻礙搜救工作，搜救隊成員透露，目前已發現其他遺體，但還無法接近。

執行監測任務 卻在雷達上消失

美聯社報導，這架小飛機由印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）營運，機上除了8名機組人員，還有3名印尼海洋事務與漁業部官員，當時正執行海上空中監視任務。

這架飛機原定從爪哇島日惹市飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），但飛機在接獲塔台指示修正進場路線設定後不久，便從雷達螢幕上消失無蹤，於17日下午1時30分左右失去聯繫。

飛機殘骸尋獲 也找到罹難者遺體

搜救辦公室負責人安華（Muhammad Arif Anwar）表示，團隊已在布魯薩隆山（Mount Bulusaraung）的斜坡找到部分機身碎片、乘客座椅等殘骸，並鎖定失事飛機引擎的所在位置。

安華還說，在山坡上靠近散落的飛機殘骸附近，有一具男性遺體。另外，主導特別搜救單位的倫巴揚（Andre Clift Rumbayan）指出，救難人員已在陡峭懸崖邊發現更多遺體，但現階段仍無法接近。

▲強勁風勢、濃霧及陡峭崎嶇地形嚴重阻礙搜救進度。（圖／達志影像／美聯社）

山區強風大霧阻礙 搜救難度高

南蘇拉威西軍事指揮官納沃科（Bangun Nawoko）指出，強勁風勢、濃霧及陡峭崎嶇地形嚴重阻礙搜救進度，「山頂能見度僅剩5公尺左右」。搜救行動已於18日傍晚暫停，並於周一恢復。

印尼擁有超過1.7萬座島嶼，高度仰賴航空及渡輪作為主要交通工具，但近年來飛機墜毀、渡輪沉沒等重大事故頻傳。