來自地獄的獵犬！永凍土挖出4萬年前冰封狼頭　「比現代狼大2倍」保存超完整

▲科學家在西伯利亞永棟土發現冰河時期的巨大狼頭。(圖/翻攝自SiberianTimes,同下)

記者林瑩真/綜合外電報導

西伯利亞的永久凍土層在2018年發現一隻3萬年前的「幼獅遺骸」,肌肉、內臟、骨骼甚至毛流都清晰完整,高保存度令人驚訝。如今,科學家公布同地區發現的一顆長40公分、來自冰河時期的狼頭,幾乎是現代狼的2倍大。

綜合外媒報導,科學家在西伯利亞永凍土的雅庫特地區(Caxaлap)發現了一顆巨大狼斷頭,頭部有將近40公分,牙齒巨大銳利、毛髮濃密,整個頭及臉部都相當完整,連大腦都沒有損傷。

▲狼頭相當完整,大腦幾乎沒有受損。

科學家推測,現代狼的頭約23至28公分,發現的這顆斷頭已經將近2倍大,不太可能是遠古獵人的戰利品,最早抵達俄羅斯北部的人也是3萬多年前才出現,因此這隻狼可能是來自4萬多年前的冰河時期。

雖然這頭巨大狼為什麼會被砍頭,原因尚不清楚,不過俄羅斯科學家普羅托波夫(Dr Albert Protopopov)指出,這是第一次發現保存完整的成年更新世狼(Pleistocene,亦稱洪積世,時間自2,588,000年前到11,700年前,為地質時代中新生代第四紀的早期)。

事實上,這隻狼跟先前的幼獅是同一批被發現,除了都有如猛瑪象一樣厚的皮毛外,這隻狼還有更可怕的尖牙。未來,科學家將拿這隻狼的DNA與現今的狼做比對,了解生物肌肉、器官、大腦、體能及生態等轉變,試圖分析進化過程及重建牠們的外貌。

▼先前發現的幼獅。

Ancient cave lions ‘had spots’, believe scientists, after analysing cub Spartak, preserved in permafrost.

Infant lost its mother but 43,500 years later gives remarkable evidence that cavemen in prehistoric Europe were RIGHT to draw the species with spots.https://t.co/O2VFf6fJzI pic.twitter.com/ToujfGNerX