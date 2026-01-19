　
社會 社會焦點 保障人權

感情糾紛約談判　男車內槍殺前女友！伴屍31小時撞燈桿才曝光

▲蔡姓男子與前同居女友因感情與金錢糾紛相約談判，卻在車內近距離開槍奪命，全案遭台南地檢署檢察官依殺人罪起訴。（記者林東良攝）

▲蔡姓男子與前同居女友因感情與金錢糾紛相約談判，卻在車內近距離開槍奪命，全案遭台南地檢署檢察官依殺人罪起訴。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦一起家庭暴力背景下的重大殺人案，檢方查出，55歲蔡姓男子與前同居女友，因感情與金錢糾紛相約談判，竟在車內近距離開槍射殺對方，造成女子當場死亡，檢方偵查終結後，依殺人罪、非法持有槍彈及服藥後危險駕駛等罪嫌，依法提起公訴，並將由國民法官參與審理。

起訴資料指出，55歲蔡姓男子，2025年9月20日前不詳時間，在不詳地點，以新台幣10萬元向已死亡之堂兄購得改造手槍1枝及子彈7顆，並長期非法持有。

蔡男與被害人侯姓女子曾有同居關係，屬家庭暴力防治法所定之家庭成員。雙方因感情與金錢問題爭執不斷，蔡男於2025年9月20日凌晨1時許，透過LINE邀約侯女見面，並駕駛租賃小客車前往嘉義市西區侯女住處，將其載上車後，轉往附近頭港支線道路談判。

過程中雙方再度發生衝突，蔡男情緒失控，於同日凌晨2時52分許，基於殺人犯意，持改造手槍朝坐在副駕駛座的侯女頭頸部左側近距離射擊1發，子彈自左耳後方射入，造成中樞神經嚴重損傷，侯女當場死亡。

案發後，蔡男載著侯女遺體逃離現場，並於同日晚間7時許，前往台南市柳營區八老爺抽水站附近產業道路服用安眠藥，明知自身已無法安全駕駛，仍再次上路，直到21日上午10時2分許，自撞路旁電線桿發生交通事故，經民眾報警後，警方到場處理，才發現這起駭人的命案。

檢方認定，蔡男行為涉及未經許可持有具殺傷力非制式手槍及子彈、刑法殺人罪，以及服用藥物後不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌提起公訴。

01/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

