蘆洲老夫婦疑遭兒砍殺　房東姪兒曾聽「激烈吵架、女性喘息聲」

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市蘆洲區昨(18)日發生震驚社會的雙屍命案，死者的陳姓表妹前往表哥住處尋找表哥未果，竟發現67歲廖姓表哥與75歲許姓表嫂遭人持刀殺害、倒臥客廳血泊已明顯死亡。房東今(19)日出面透露，死者廖姓夫妻承租該處已2、30年，平日沒有太多往來，但17日晚間9時許，姪兒有聽到屋內傳出激烈吵架聲，並夾雜女性喘息聲。

▲蘆洲命案的房東出面證實，姪兒表示案發當晚有聽到吵架聲與女人喘息聲。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起案件，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子17日晚間遭人持刀殺害，18日中午由廖男表妹前往探視時發現異狀報警。警方會同鎖匠開門後，發現夫妻倆倒臥客廳血泊中，經初步檢視，2人身上各有10多處刀傷，研判遇害時間為17日晚間。

警方在命案現場查扣一把疑似犯案用的水果刀，且刀具曾被清洗過，進一步調閱監視器畫面發現，死者10多年前曾有毒品前科的兒子，於案發當晚9時許騎機車離開住處後即失聯，涉案嫌疑重大，目前警方仍全力追緝中。檢警18日晚間完成相驗，初判死因為失血過多，至於實際致命傷與行兇過程，仍待解剖報告進一步釐清。

房東表示，死者廖姓夫妻承租該處為2房1廳住宅，月租1萬元含停車位，從房東父親時代就開始承租，至今已近30年；此外，房東姪兒也表示，案發當晚約9時許曾聽見屋內傳出激烈吵架聲與女性喘息聲，與警方掌握的關鍵時間點高度吻合，相關案情細節仍有待警方進一步調查釐清。