社會 社會焦點 保障人權

「台大研究計畫」詐iPhone、ASUS　神鬼女助理撈584萬被起訴

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲台大醫院研究助理涉嫌打著國科會研究計畫名義，向廠商詐騙3C產品數百萬元。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北蔡姓女子涉嫌利用擔任台大醫師研究助理的身分，以研究計畫需要設備為由，向廠商訂購手機、電腦等3C產品，然後假借同事名義拖延付款，再把產品拿到網路上賤賣，另冒用馬偕醫院名義，騙到4張大阪來回機票，多家廠商受騙金額達584萬餘元。台北地檢署19日依詐欺取財罪起訴蔡女，並請法院從重量刑。

起訴指出，蔡女從2021年3月起，就1人分飾3角，向老同事佯稱認識在電信公司工作的「米可」，可以低價買到蘋果手機，然後分別假扮成「米可」、「Irene」與老同事接洽，陸續騙到老同事匯款81萬5690元。

2021年底起，台大醫院心臟內科醫師公開徵求研究助理，蔡女就開始以台大國科會計畫需求為由，一直向廠商開出購買iPhone13與14系列手機以及Apple Watch、AirPods等商品，等蔡女真的應徵上台大研究助理工作，就要廠商直接寄到台大，再把這批總價493萬4040元的3C商品轉賣牟利，最後冒用同事「Ivy」名義簽立借款契約書，向廠商佯稱採購案將換人接手。

2024年6月，蔡女再次佯稱獲得台大授權，向資訊公司購買一批ASUS電腦、彩色墨水、碎紙機等產品，並在訂購單蓋上盜刻的「台大醫院內科部收訖章」，資訊公司老闆催不到款，拿著訂購單親自到台大醫院詢問，台大才驚覺遭人冒名採購並提告。

而蔡女在2024年8月離開台大後，又透過人力銀行媒介，找到馬偕醫院的工作，在2025年6月間，假借馬偕醫院有「114年度提升急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，向旅行社訂購4張大阪來回的員工旅遊機票，總票價10萬元，被蔡女直接以6萬4200元轉賣，旅行社多次催討只追回1萬元。

檢警偵辦初期，蔡女否認犯行，狡辯稱不認識「Irene」、「Ivy」，檢察官檢視相關犯罪事證後認為，蔡女犯後態度惡劣，沒有對被害人表示歉意，還意圖以荒謬說詞脫罪，請法院對蔡女從重量刑。

01/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台大研究助理馬偕詐騙3C機票詐欺取財

