濃霧奪命！工程師下班「墜21m水坑」溺斃　最後通話：爸我不想死

▲ 梅塔下班路上遭逢意外，只能打電話給父親求救。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度諾伊達市27歲軟體工程師梅塔（Yuvraj Mehta）16日晚間下班返家途中，因濃霧導致視線不佳，車輛撞上排水設施邊界後墜入深達70英尺（約21公尺）的水坑，最終不幸溺斃。這起悲劇點燃當地居民怒火，抗議政府長期漠視安全設施不足問題。

綜合NDTV等當地媒體，事發當時濃霧瀰漫，梅塔駕車行經該路段時，因道路缺乏反光標誌，直接撞上分隔兩個排水區域的防護牆，隨即翻落水坑。路過民眾聽見呼救聲試圖救人，但車體已完全沉沒。

梅塔臨死前打電話給父親拉吉庫馬爾（Rajkumar Mehta）絕望求救，「爸爸，我掉進很深的水坑，快淹死了。請快來救我，我不想死。」

當地警方獲報後與潛水人員、國家災難應變部隊（NDRF）出動搜救，梅塔父親也趕到現場。救援團隊耗時近5小時才將車輛與梅塔遺體從水坑中打撈上岸，送醫後宣告死亡。

梅塔家屬事後指控，相關單位既未在道路上設置反光標誌，也未將水坑蓋住。梅塔父親痛批，濃霧中缺乏反光裝置直接導致這場悲劇。當地警方負責人庫馬（Sarvesh Kumar）承諾徹查此案，若發現相關單位疏失將採取法律行動。

悲劇發生後，憤怒的居民走上街頭抗議，高喊口號譴責政府部門。居民表示，他們多次要求在該路段設置反光標誌與警示牌，但始終未獲回應，不久後當局便以大量垃圾與碎石填平這座深坑。