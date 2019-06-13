布朗大學：美軍是全球溫室氣體排放最多的單位

▲美軍在中東的許多戰爭行為，造成大量溫室氣體排放。圖為騅敘利亞的美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國「常春藤聯盟」名校布朗大學(Brown University)周三(12日)晚發表報告指出，美軍(五角大廈)是世界上排放溫室氣體最多的單位。研究者同時在報告中譴責美國政府漠視全球氣候暖化的態度。

CNN等外媒報導，上述報告出自布朗大學的「戰爭成本」(Costs of War)訮究專案。該專案目的是研究「後911時代美國對外作戰及其對溫室氣體排放的影響」。

據報告估計，美軍在2001年至2017年間總共排放了12.12億噸溫室氣體。當中在阿富汗、伊拉克和敘利亞 的「海外行動」所產生的排放量超過4億噸。而光是在2017年，美軍的排放量就超過了瑞典或丹麥的全國總排放量。

報告指出，美軍的溫室氣體排放來源主要有7個，當中中包括軍隊部署、日常訓練、重大作戰、武器生產、重建被戰爭損毀的基礎設施、以及故意焚燒油田和煉油廠等戰爭行為。

研究人員批評五角大廈說，儘管它承認氣候變遷對國家安全存在著威脅，卻不承認「它自己本身就是全球溫室氣體的最大排放者」。他們同時譴責美國政府內部因「某些因素」，讓美國對氣候變遷一直抱持著漠視態度。

研究人員同時質疑美軍在波斯灣地區的龐大開支是否合理。因為美國本身目前對該地區石油的依賴程度遠比過去為低，而且也沒有必要「讓美國獨力維護全球石油安全流動」。

報告最後呼籲美國軍方必須「立刻減少溫室氣體的排放」，建議五角大廈應該每年向國會報告美軍的燃料消耗量。 研究者認為若美軍果敢的減少使用化石燃料，會對全球氣候產生「巨大而積極的影響」。