伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

▲伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗爆發大規模反政府抗議並引發流血衝突，當局派武裝部隊全面進駐街頭、強力鎮壓示威，試圖迅速恢復秩序。伊朗首都德黑蘭及多座城市如今瀰漫近乎戒嚴的肅殺氣氛，街頭只見士兵與安全人員巡邏，政府一方面宣傳社會正回歸日常，另一方面仍持續打壓異議，民間普遍認為距離真正恢復仍有一段距離。

根據美媒《華爾街日報》，曾經擠滿抗議群眾的德黑蘭街頭已不復見示威人潮，取而代之的是安全部隊與親政府的巴斯基民兵騎乘機車巡邏。多名居民表示，街頭不時傳出警告廣播，甚至有人高喊，「不要出來，否則就開槍」，氣氛緊繃。

一名德黑蘭的醫學院學生指出，他目睹至少5家銀行遭縱火焚毀，留下焦黑殘骸，許多商店至今仍未營業。作為抗議重鎮的大學校園，目前仍處於停課狀態，顯示當局對學生運動保持高度警戒。

▲伊朗民眾在德黑蘭一間商店內購物。（圖／路透）

在伊朗當局強硬鎮壓下，民眾的自由移動受到嚴重限制，持續3週的反政府示威已明顯降溫。總部設於美國的人權組織「伊朗人權活動者」統計，自本月中旬以來，全國僅出現2起新的抗議行動。

在人員傷亡方面，「伊朗人權活動者」統計，動亂至今至少造成3308人死亡，幾乎全數為抗議者，另有超過2萬4000人遭逮捕。不過，《路透社》稱，若包含示威民眾與安全部隊，死亡人數可能超過5000人。相關數字仍因來源不同而存在落差。

儘管如此，伊朗政府正努力對外展現「秩序回穩」的形象。國營媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）播出畫面顯示，國內學校在停課一週後重新開放，並宣稱德黑蘭股市主要指數單日大漲7萬9000點。

伊朗當局也表示，已開始逐步放寬自1月8日實施的網路與國際通訊封鎖。然而，多名伊朗民眾反映，實際使用網路仍困難重重，與海外親友聯繫並不順暢。

▲在伊朗首都德黑蘭街頭，一輛公車在抗議活動中慘遭焚毀。（圖／路透）

在維穩行動方面，伊朗司法部發言人賈漢吉里（Asghar Jahangiri）證實，當局已逮捕涉嫌與以色列情報機構摩薩德（Mossad）有關、並參與抗議活動的人士，顯示伊朗政府仍持續將示威定調為「外部勢力介入」。

地方城市同樣處於高度警戒狀態。德黑蘭西側的工業城鎮卡拉季（Karaj），有居民指出，警方透過擴音器要求民眾遠離窗戶，疑似防範狙擊或衝突再起。伊朗第二大城、什葉派聖城馬什哈德（Mashhad）也部署大量警力，主要出入口可見裝甲車與全副武裝的警察駐守。

即便如此，居民普遍認為生活尚未真正回到正軌。德黑蘭北部富裕社區塔吉里什（Tajrish），過去一週異常冷清，除了少數雜貨店外，多數商家歇業，且仍提早關門，與以往熱鬧景象形成強烈對比。