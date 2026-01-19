　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘　嫌棄車往南部逃

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區18日中午傳出雙屍命案，警方調查，67歲的廖翁、與妻子許婦(75歲)被發現陳屍在住家客廳，地面上留下大片血跡，警方立即封鎖現場蒐證，初步研判死者的兒子廖男(36歲)涉有重嫌，經調閱監視器追查後，發現17日晚間廖嫌疑似犯案後立即騎機車離家，並將機車棄置在三重區，隨後轉搭計程車逃逸，推測應是往南部躲避，目前正進一步追緝中。

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲巷口監視器拍到死者廖翁17日晚間9時07分提著食物走回家中。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方追查，17日晚間9時07分許，巷口監視器還有拍到死者廖翁返家的最後身影，當時廖翁手上提著一袋疑似晚餐的物品，從容走回家中，並打開門上樓，當時並未見異狀，未料不久後鄰居即聽聞廖家傳來爭吵、哀號聲；而廖嫌則於9時31分走出家門，並騎上機車逃往三重。

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖嫌於9時31分走出家門，並騎上機車逃往三重方向。

警方進一步追查，在三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口處發現廖嫌棄置的機車，經搜索後於車廂中發現一把開山刀，疑似為兇刀，但刀身似乎經過清洗，並無明顯血跡。警方持續調閱監視器，發現廖嫌將機車停放於該處後，改搭計程車逃亡，研判應是往南部逃竄。

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方查獲廖嫌棄置在路旁的機車，並在車廂內起出一把疑似清洗過的開山刀。

警方調查，死者夫妻生活單純，平時在三重開小貨車賣蔥油餅，因價格實惠，廣受地方好評，夫妻倆人每天早上10點出門做生意，賣完就回家，未與他人交惡或有債務糾紛；案發當天，係死者廖翁的表妹陳女連繫不上2人，因夫妻倆年紀大了，有高血壓、心臟病等痼疾，擔心可能發生危險，因此前往住家查看，經按門鈴無人應門，再度撥打電話後聽聞屋內傳來手機鈴聲，但卻無人接聽，當下判斷可能出事，立即報警，並會同鎖匠開門，未料卻見2人雙雙陳屍客廳。

據了解，夫妻倆身上均有10多處刀傷，廖翁後腦、左手、左手肘刀傷受創，有抵抗搏鬥的痕跡；而許婦傷勢則集中在背部、後腦以及左右手，傷口深可見骨，且頭部還因猛烈重擊而凹陷，足見兇嫌致命意圖相當明顯。

警方推測，與死者夫妻同住的獨子廖男涉有重嫌；據悉，廖男遊手好閒，無正當職業，偶爾會出門打打零工，過去104年曾因接觸三級毒品而有裁罰紀錄，無其他前科，也未有家暴紀錄；親友透露，廖嫌未婚，但有一子女，目前由女方撫養。詳細案情細節、動機仍尚待釐清。

▼警方在案發現場拉起封鎖線。

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

01/17 全台詐欺最新數據

林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北市蘆洲區一處民宅驚傳雙屍命案！67歲廖姓男子、75歲許姓妻子陳屍住處，身上各有10多處刀傷，警方研判2人在17日晚間受害，而廖男兒子涉嫌重大，目前全力追緝中。發現此事的正是廖男的陳姓表妹，她因發覺表哥不像平常一樣有來洗頭，前往住處按門鈴、打電話卻都沒人回應，報警開門後全案才因此曝光。

