反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

▲歐洲8國被川普威脅加徵關稅。圖為歐盟旗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普為了施壓盟友允許美國收購格陵蘭，宣布2月1日起對歐盟多國加徵關稅。歐盟27國大使18日達成廣泛共識，要加大努力阻止川普對歐洲盟友實施關稅的舉動，同時正在準備2大報復措施，以免華府真的如期採取行動。

反制川普！ 2大報復措施曝光

歐盟領袖計畫22日在布魯塞爾召開緊急峰會、商討對策，其中一個方案是針對價值930億歐元（約新台幣3.1兆）的美國進口商品實施報復性關稅，該關稅先前已被暫停實施6個月，若重新啟動則將在2月6日生效。

另一個可能方案則是歐盟最強硬、但至今不曾使用的報復性貿易措施「反脅迫工具」（ACI），可限制美國企業參與公開招標、投資活動或銀行業務，甚至限制數位服務等領域的貿易等等。

《路透社》引述歐盟內部消息人士指出，相較之下，關稅方案獲得更廣泛支持，反脅迫工具目前的情況則是「非常複雜」，但「所有選項都在討論中」。21日川普將在瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos）發表演說，預料歐美也會藉此機會展開對話。

▼川普強硬表態，希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲8國聯手 仍盼與美對話

川普宣布加徵關稅的8個國家包括丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國與挪威，這些國家目前被美國課徵10%或15%關稅，已派遣少量軍事人員前往格陵蘭，並於18日發布聯合聲明指出，「關稅威脅正在破壞跨大西洋關係，並且可能導致危險的惡性競爭循環」，宣稱他們願意基於主權與領土完整性原則展開對話。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）發文指出，與各成員國商討之後，各國展現強力支持丹麥及格陵蘭的決心，準備好對抗任何形式的脅迫。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強硬表態，「歐洲不會被勒索」，外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則強調將持續外交努力，「美國並不等同於美國總統個人……美國社會中存在著制衡機制」。

川普新關稅的威脅已經造成全球市場動盪，歐元及英鎊兌美元匯率下跌，預計市場還會再出現波動。