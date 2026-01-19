　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

▲▼歐盟,歐盟國旗,歐盟示意圖。（圖／路透社）

▲歐洲8國被川普威脅加徵關稅。圖為歐盟旗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普為了施壓盟友允許美國收購格陵蘭，宣布2月1日起對歐盟多國加徵關稅。歐盟27國大使18日達成廣泛共識，要加大努力阻止川普對歐洲盟友實施關稅的舉動，同時正在準備2大報復措施，以免華府真的如期採取行動。

反制川普！　2大報復措施曝光

歐盟領袖計畫22日在布魯塞爾召開緊急峰會、商討對策，其中一個方案是針對價值930億歐元（約新台幣3.1兆）的美國進口商品實施報復性關稅，該關稅先前已被暫停實施6個月，若重新啟動則將在2月6日生效。

另一個可能方案則是歐盟最強硬、但至今不曾使用的報復性貿易措施「反脅迫工具」（ACI），可限制美國企業參與公開招標、投資活動或銀行業務，甚至限制數位服務等領域的貿易等等。

《路透社》引述歐盟內部消息人士指出，相較之下，關稅方案獲得更廣泛支持，反脅迫工具目前的情況則是「非常複雜」，但「所有選項都在討論中」。21日川普將在瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos）發表演說，預料歐美也會藉此機會展開對話。

▼川普強硬表態，希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲8國聯手　仍盼與美對話

川普宣布加徵關稅的8個國家包括丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國與挪威，這些國家目前被美國課徵10%或15%關稅，已派遣少量軍事人員前往格陵蘭，並於18日發布聯合聲明指出，「關稅威脅正在破壞跨大西洋關係，並且可能導致危險的惡性競爭循環」，宣稱他們願意基於主權與領土完整性原則展開對話。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）發文指出，與各成員國商討之後，各國展現強力支持丹麥及格陵蘭的決心，準備好對抗任何形式的脅迫。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強硬表態，「歐洲不會被勒索」，外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則強調將持續外交努力，「美國並不等同於美國總統個人……美國社會中存在著制衡機制」。

川普新關稅的威脅已經造成全球市場動盪，歐元及英鎊兌美元匯率下跌，預計市場還會再出現波動。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

周杰倫賽後急找盧彥勳特訓 他直戳痛點：先練猜拳XD

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

反制川普　歐洲2大報復手段曝光

印尼「飛機解體」殘骸尋獲　發現遺體

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

更多熱門

相關新聞

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇，行政院長卓榮泰今（19日）清晨也親自接機，等候談判團隊凱旋。對此，媒體人樊啓明表示，這次卓榮泰打破常規，超高規格迎接副院長鄭麗君，執政黨操作意圖明顯，高層接機畫面有極強的政治訊號，造王鄭麗君，累積鄭麗君的政治資本，是否代表民進黨參選台北市長成為接下來的政治話題。

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

關鍵字：

川普歐盟關稅格陵蘭報復貿易

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面