國際

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？　白宮：報導具誤導性

▲▼加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

▼烽火後的加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

國際中心／台北報導

美國總統川普15日宣布，加薩走廊「和平理事會」正式成立，彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，每個成員國的任期自章程生效日起不得超過三年，是否續任，將由首任主席川普決定。此外，報導還稱，川普政府希望各國支付10億美元，就能不受三年條款的限制。

▲▼加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

川普15日宣布，加薩走廊「和平理事會」正式成立，象徵這項旨在重塑中東局勢的20點和平計畫正式進入「第二階段」。美國白宮於16日更進一步公佈委員會成員名單，除由川普擔任主席，美國務卿魯比奧、總統特使威特科夫、川普女婿庫許納以及英國前首相布雷爾均名列其中。

儘管此一組織，被認為是川普試圖建立一個替代或與聯合國競爭的組織，但是未來發展仍充滿變數。主要是，川普的宏偉願景還包括成立一支「國際穩定部隊」（International Stabilization Force），負責維持安全並訓練巴勒斯坦警察，最終實現加薩去軍事化。更大的挑戰在於「錢從哪裡來」。

根據外媒報導，加薩因戰火至少200萬人流離失所、經濟崩潰，聯合國估計重建經費高達700億美元（約台幣2.2兆元）。在目前全球經濟情勢下，這筆巨額預算的來源至今仍是個謎，若無資金挹注，所有的重建藍圖都只是紙上談兵。

▲▼ 加薩。（圖／路透）

對於這些挑戰，彭博指出，倡議成立「和平理事會」的川普，將擔任首任主席，而每個成員國的任期，自章程生效日起不得超過3年，是否續任，也由主席裁奪。

美國白宮則稱，彭博的報導「具誤導性」，加入和平理事會並無最低出資要求。白宮在X平台上表示：「相關作法僅向對和平、安全與繁榮展現高度承諾的夥伴國家，提供永久成員資格。」

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

川普援助跳票！伊朗人怒轟懦夫「被當砲灰」

伊朗最高領袖認了　證實示威「數千人慘死」

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

捲入大型攪拌機！71歲麵包師傅「當場慘死」

畫面曝　共和黨參選人遭利刃刺傷頭

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

川普發黑白照　自封「關稅之王」

川普發黑白照　自封「關稅之王」

美國總統川普透過自家社群平台真實社群（Truth Social）連續發布2張黑白照，自稱「關稅先生」（Mister Tariff）與「關稅之王」（The Tariff King）。在這之後，川普就宣布2月起將對8個歐洲國家商品加徵10%關稅，直到格陵蘭島收購達成協議為止。

川普覬覦格陵蘭有「4套劇本」　恐直接動武

川普覬覦格陵蘭有「4套劇本」　恐直接動武

美前大使：川普將嘗試除掉哈米尼

美前大使：川普將嘗試除掉哈米尼

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

川普向歐洲8國「加徵關稅」　德智庫揭目的

川普向歐洲8國「加徵關稅」　德智庫揭目的

川普和平理事會加薩走廊

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

恭喜！　3生肖馬年走好運

張菲被拍信義區買甜點！

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

