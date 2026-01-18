川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？　白宮：報導具誤導性

▲▼烽火後的加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

國際中心／台北報導

美國總統川普15日宣布，加薩走廊「和平理事會」正式成立，彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，每個成員國的任期自章程生效日起不得超過三年，是否續任，將由首任主席川普決定。此外，報導還稱，川普政府希望各國支付10億美元，就能不受三年條款的限制。

川普15日宣布，加薩走廊「和平理事會」正式成立，象徵這項旨在重塑中東局勢的20點和平計畫正式進入「第二階段」。美國白宮於16日更進一步公佈委員會成員名單，除由川普擔任主席，美國務卿魯比奧、總統特使威特科夫、川普女婿庫許納以及英國前首相布雷爾均名列其中。

儘管此一組織，被認為是川普試圖建立一個替代或與聯合國競爭的組織，但是未來發展仍充滿變數。主要是，川普的宏偉願景還包括成立一支「國際穩定部隊」（International Stabilization Force），負責維持安全並訓練巴勒斯坦警察，最終實現加薩去軍事化。更大的挑戰在於「錢從哪裡來」。

根據外媒報導，加薩因戰火至少200萬人流離失所、經濟崩潰，聯合國估計重建經費高達700億美元（約台幣2.2兆元）。在目前全球經濟情勢下，這筆巨額預算的來源至今仍是個謎，若無資金挹注，所有的重建藍圖都只是紙上談兵。

對於這些挑戰，彭博指出，倡議成立「和平理事會」的川普，將擔任首任主席，而每個成員國的任期，自章程生效日起不得超過3年，是否續任，也由主席裁奪。

美國白宮則稱，彭博的報導「具誤導性」，加入和平理事會並無最低出資要求。白宮在X平台上表示：「相關作法僅向對和平、安全與繁榮展現高度承諾的夥伴國家，提供永久成員資格。」