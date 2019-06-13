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砲彈命中引擎！日本公司油輪也遇襲　阿曼灣海域遭「2次砲擊」　

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▲▼阿曼灣2艘油輪遭攻擊，其中1艘船上起火冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿曼灣2艘油輪遭攻擊，其中1艘船上起火冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中東阿曼灣傳出2艘貨油輪遭攻擊，其中一艘確認為中油承租油輪，船上起火燃燒，全體船員已經棄船獲救，另一艘則為日本海運公司「國華產業」所屬船隻，在鄰近海域2度遭砲擊，造成船身部分受損，船員皆退避到救生艇避難。

台灣中油公司13日傍晚發布新聞稿表示，中油承租馬紹爾群島籍油輪Front Altair，11日從阿拉伯聯合大公國 Ruwais港裝載石油腦約7.5萬噸，準備駛往台灣方向，卻在13日下午遭攻擊並起火。中油表示，尚無法確定攻擊者身份，受創情況和油品損失程度尚待釐清，但目前安全庫存無虞，不影響油品和石化產品供應。

另據日本NHK報導，日本經濟產業大臣世耕弘成13日表示，接獲情報指在荷莫茲海峽附近有2艘裝載日本相關貨物的貨輪遭襲擊，其中1艘確認為日本企業國華產業運航的非日本國籍船隻。

NHK引述日本船主協會的說法，國華產業的船隻從沙烏地阿拉伯出發，向東南亞運送化學品和其他貨物，在日本時間下午2時左右（台灣時間下午1時）遭到襲擊。

國華產業社長堅田豐社長隨後召開記者會表示，船隻在荷莫茲海峽附近航行時突然遭到砲彈攻擊，船員一邊觀察情況一邊試圖閃避攻擊，而附近似乎還有其他船隻遇襲。3小時候，船隻再度遭遇襲擊，船員判斷情況危險，決定使用救生艇避難。

國華產業說明，第一發砲彈擊中船體左側後方，造成引擎室起火，雖然火勢很快就被撲滅，但第二發砲彈又擊中左舷靠近中心部位。由於該油輪裝載約2.5萬噸的易燃甲醇，很有可能引發大火，船長下令棄船逃生。

美國海軍第五艦隊也派遣船隻參與救援行動。美軍表示，在中東當地時間上午,
阿曼灣海域2艘航行中的油輪遭不明人士攻擊損壞，其中一艘為Front Altair號，另一艘為巴拿馬籍的Kokuka Courageous號。

根據紀錄船舶資訊的Marine Traffic網站資料，Front Altair號貨輪本月11日從阿拉伯聯合大公國啟航，原訂30日抵達高雄港；Kokuka Courageous則是10日從沙烏地阿拉伯啟航，原訂22日抵達新加坡。

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關鍵字：油輪,砲擊,波斯灣,阿曼灣,荷莫茲海峽

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