　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 阿拉伯聯合大公國（UAE）東岸富吉拉（Fujairah）港口5月中旬發生4艘商船遇襲爆炸事件。（圖／路透）

▲ 5月中旬，阿拉伯聯合大公國的富吉拉（Fujairah）港口才發生4艘商船遇襲爆炸事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

根據英國海事機構最新消息，阿曼灣（the Gulf of Oman）13日上午2艘油輪發生「不明事件」，其中一艘油輪起火，且現場傳出爆炸聲，已知1人受傷。台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳（Wu I-Fang）向路透社表示，中油供應商承租的挪威籍油輪Front Altair疑似遭到不明魚雷擊中，船上7.5萬噸石油腦全毀，但所幸船員皆已獲救。

綜合美聯社、半島電視台等外媒報導，此一消息最早由英國皇家海軍旗下的海上安全組織英國海洋貿易署（UK Maritime Trade Operations）所發布，但事故發生原因仍有待釐清。根據美國海軍第5艦隊13日的聲明，「美國海軍在該區域收到2次求救訊號，分別是當地上午6時12分以及7時整。目前艦隊正在該海域，並提供援助。」

路透社引述4名航運貿易人士的消息指出，發生事故的2艘油輪，分別是掛著馬紹爾群島國旗的油輪Front Altair以及懸掛巴拿馬國旗的Kokuka Courageous油輪，目前船員皆已安全撤離。

另艘油輪Kokuka Courageous的管理公司BSM Ship Management表示，油輪當時的位置，分別距離伊朗海岸14海里、阿拉伯聯合大公國的富吉拉港（Fujairah）約70海里，而這起事件導致船身右舷受損，21名船員棄船逃生，1人受傷。

根據台灣中油稍早的最新回應，公司是在下午接獲相關通知，目前船上船員已棄船並全數被鄰近船Hyundai Dubai救走，受創情況以及貨油損失程度尚待釐清，儘管現階段尚無法確定攻擊者，但安全庫存無虞，不影響汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

這艘載運CFR石油腦的貨油船Front Altair係由台灣中油供應商Ocean Energy承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR條件交貨，而台灣中油為貨油之貨主，原始貨源來自ADNOC公司。本（6）月11日在阿拉伯聯合大公國 Ruwais港裝石油腦約7.5萬噸。

ET快訊
阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治
偷吃渣語錄！阿基師「嘴巴過來只能接招滿足」超狂10金句輾壓阿
中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！美軍第5艦隊出動救援
下班課注意！滯留鋒南壓雨彈再襲　16縣市升級豪、大雨警戒
沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

關鍵字：阿曼灣,油輪,中油

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

校園內灌酒輪暴！2國中妹遭4高中男集體性侵　網怒：未成年也要嚴懲

日演藝史上最高贍養費！北野武離婚　56億全部留給前妻

中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

82歲登蘋果大會！高中學歷至今單身　若宮正子「為大家帶來勇氣」

遭600kg棕熊攻擊！搏命瞬間...30歲勇男「狠咬熊舌」保命

醫稱只是胎記！女嬰「鮮紅塊」爬滿半張臉　陌生人救了她視力

金正恩才寫親筆信釋善意　北韓官媒「又開砲」怒轟韓美合作

2500年前就吸毒！人類最早呼麻遺址出土　目的竟是「通靈」

3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

校園內灌酒輪暴！2國中妹遭4高中男集體性侵　網怒：未成年也要嚴懲

日演藝史上最高贍養費！北野武離婚　56億全部留給前妻

中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

82歲登蘋果大會！高中學歷至今單身　若宮正子「為大家帶來勇氣」

遭600kg棕熊攻擊！搏命瞬間...30歲勇男「狠咬熊舌」保命

醫稱只是胎記！女嬰「鮮紅塊」爬滿半張臉　陌生人救了她視力

金正恩才寫親筆信釋善意　北韓官媒「又開砲」怒轟韓美合作

2500年前就吸毒！人類最早呼麻遺址出土　目的竟是「通靈」

3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

理財周刊／網路鐵幕

中職／陳晨威A型流感隔離5天　柏納帝那也戴口罩

讓社區老人安心唱歌　盧秀燕：編列預算取得著作權

先探／除息行情　哪些族群最具漲相？

獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

最高判10年！港警到醫院以「暴動罪」逮捕3名示威者　受傷眼睛男也在內

趁女友吞藥昏睡...他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片　無恥喊：很刺激！

任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

國際熱門新聞

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

中油租船遇襲　7.5萬噸石油腦..

比現代大2倍！4萬年前冰封狼頭..

100萬港人上街　川普：最大規..

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

監視器拍到神秘「垂耳矮小生物」

19歲Uber外送員等待背影 ..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

中58億彩券！男子7年後下場超..

剛果伊波拉疫情越境！烏干達出現..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

美國會將推「香港人權與民主法案..

胸部當杯架！小胸女挑戰飲料秒滑..

更多熱門

相關新聞

下周汽油估漲0.2元　近11年最大降價賞味期只有一週！

加油手腳要快！市場傳出OPEC繼續減產已接近共識，國內油價下週可能調漲，預估下周汽、柴油每公升將調漲0.2元，換句話說，油價近11來最大降價，可能短短一週就宣告結束，賞味期只有短短一週。

環團為保護藻礁怒轟賴清德獨裁

中油95無鉛汽油理賠　退款至6月底

退款要快！中油持發票理賠只到6月底

加油再等等！下周汽、柴油估大降1.4、1.5元　近11年來最大降價

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面