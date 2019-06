中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

▲ 5月中旬,阿拉伯聯合大公國的富吉拉(Fujairah)港口才發生4艘商船遇襲爆炸事件。(圖/路透)

根據英國海事機構最新消息,阿曼灣(the Gulf of Oman)13日上午2艘油輪發生「不明事件」,其中一艘油輪起火,且現場傳出爆炸聲,已知1人受傷。台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳(Wu I-Fang)向路透社表示,中油供應商承租的挪威籍油輪Front Altair疑似遭到不明魚雷擊中,船上7.5萬噸石油腦全毀,但所幸船員皆已獲救。

Iran's state affiliated news agency releases first picture of ships burning in the Persian Gulf, seemingly taken from the IR Jak Search and Rescue Ship. From this image it looks like the Front Altair which set off from UAE. pic.twitter.com/2jocn8y8jS — Aᴍɪʀ (@AmirIGM) June 13, 2019

綜合美聯社、半島電視台等外媒報導,此一消息最早由英國皇家海軍旗下的海上安全組織英國海洋貿易署(UK Maritime Trade Operations)所發布,但事故發生原因仍有待釐清。根據美國海軍第5艦隊13日的聲明,「美國海軍在該區域收到2次求救訊號,分別是當地上午6時12分以及7時整。目前艦隊正在該海域,並提供援助。」

Front Altair is on fire in position 25 26N; 057 22E (about 70 miles NNE of Fujairah), Master suspects torpedo attack.

All 23 Crew abandoned the vessel & rescued by Hyundai Dubai. #frontaltair pic.twitter.com/IG3COELpjx — Thor Atle Edvardsen (@TAEAS) June 13, 2019

路透社引述4名航運貿易人士的消息指出,發生事故的2艘油輪,分別是掛著馬紹爾群島國旗的油輪Front Altair以及懸掛巴拿馬國旗的Kokuka Courageous油輪,目前船員皆已安全撤離。

另艘油輪Kokuka Courageous的管理公司BSM Ship Management表示,油輪當時的位置,分別距離伊朗海岸14海里、阿拉伯聯合大公國的富吉拉港(Fujairah)約70海里,而這起事件導致船身右舷受損,21名船員棄船逃生,1人受傷。

#Incident Reports of vessel MT Front Altair being on fire & adrift at position 2527N 05722E are being investigated. No cause has been positively confirmed. Latest information will be communicated when available. Contact our team via https://t.co/Qv7PyCfXM3 #Fujairah #UAE #attack pic.twitter.com/0Z4aIBzE5M — Dryad Global (@GlobalDryad) June 13, 2019

根據台灣中油稍早的最新回應,公司是在下午接獲相關通知,目前船上船員已棄船並全數被鄰近船Hyundai Dubai救走,受創情況以及貨油損失程度尚待釐清,儘管現階段尚無法確定攻擊者,但安全庫存無虞,不影響汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

這艘載運CFR石油腦的貨油船Front Altair係由台灣中油供應商Ocean Energy承租,貨油輪船籍為馬紹爾群島,船員均非本國國籍,以CFR條件交貨,而台灣中油為貨油之貨主,原始貨源來自ADNOC公司。本(6)月11日在阿拉伯聯合大公國 Ruwais港裝石油腦約7.5萬噸。