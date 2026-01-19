　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元


記者張靖榕／綜合報導

波蘭西部波茲南（Poznań）附近日前發生一起重大倉儲火災。一座佔地約1.1萬平方公尺（約3327.5坪）的物流倉庫清晨突然陷入火海，雖未造成人員傷亡，卻導致龐大財產損失，初步估計高達數億茲羅提（波蘭貨幣），折合新台幣約數十億元。調查結果顯示，起火原因並非人為縱火，而是倉庫內一個包裹中的電動滑板車電池自燃引發。

▲波蘭倉庫燒毀。（圖／翻攝X，下同）

▲波蘭倉庫燒毀。（圖／翻攝X，下同）

火災迅速蔓延並吞噬倉庫

綜合波蘭當地媒體報導，火警發生於1月11日清晨6時多，地點位於塔爾諾沃波德戈爾（Tarnowo Podgórne）。事發時火勢迅速蔓延，倉庫內存放的多支瓦斯鋼瓶接連爆炸，火焰與濃煙直衝天際。當局緊急調派超過40輛消防車、約200名消防員前往搶救，但低溫天氣導致供水與滅火作業受阻，消防人員歷經4個多小時才成功控制火勢，整座倉庫已幾乎全毀。

▲▼波蘭倉庫燒毀。（圖／翻攝X）

▲▼波蘭倉庫燒毀。（圖／翻攝X）

電池自燃釀大禍

事後曝光的監視器畫面顯示，火源來自倉庫內一個包裹。畫面中可見，當天清晨6時16分左右，該包裹突然開始冒煙，大量濃煙不斷噴出，約1分多鐘後即發生爆炸並起火燃燒。十多分鐘後，接近6時30分，現場工作人員手持滅火器趕到嘗試撲救，但火勢已無法控制，迅速延燒至周邊貨物，最終引發全面燃燒。

▲▼波蘭倉庫燒毀。（圖／翻攝X）

負責調查的單位指出，已排除任何人為縱火或外力破壞的可能，確認起火原因是一顆電動滑板車用鋰電池自燃。該電池由德國一家公司寄出，原本計畫運送至波蘭馬佐夫舍省（Mazowsze）的一家電池維修公司。相關單位也將進一步檢視運輸與倉儲環節的安全規範，以避免類似事故再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆新高
三重蔥油餅夫妻「身中10多刀」慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃
獨／女藝人被指「用美色勾引人夫」　醋女下場曝
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車
川普一句話市場炸鍋！黃金白銀狂飆史上新高
「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

44小時就撤！德軍突撤離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

美國若入侵格陵蘭　西班牙總理：普丁會最開心

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？　白宮：報導具誤導性

232條款震撼彈！台灣晶片免稅領先全球　南韓政府緊急開會因應

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

44小時就撤！德軍突撤離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

美國若入侵格陵蘭　西班牙總理：普丁會最開心

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？　白宮：報導具誤導性

232條款震撼彈！台灣晶片免稅領先全球　南韓政府緊急開會因應

星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

台中男大生放寒假遇死劫！騎車返家疑閃對向車慘摔　送醫不治

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

獨家｜樂樂 × Fumi！跨性別女神首度同框對談　暢聊「做真實的自己」

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

國際熱門新聞

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

整形遇「無照」假醫師　38歲網紅慘死

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

更多熱門

相關新聞

特斯拉「新7人座Model Y」開賣

特斯拉「新7人座Model Y」開賣

繼去年大陸特斯拉推出長軸Model Y L六人座後，北美特斯拉也推出三排座椅的特斯拉Model Y，開放給限定車型選配，以美金2,500元（約新台幣7.9萬），就能獲得有更多元空間規劃Model Y七人座。

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

體重差近1.7噸！「小鹿大戰犀牛」影片爆紅

體重差近1.7噸！「小鹿大戰犀牛」影片爆紅

停車場竄大火轎車燒成火球　恐怖畫面曝

停車場竄大火轎車燒成火球　恐怖畫面曝

整治削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

整治削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

關鍵字：

波蘭電池自燃

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！大方揭打壓秀蘭瑪雅真相

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面