波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元





Moment powstania pożaru w magazynach firmy DB Schenker dni temu pod Poznaniem. Miała go spowodować uszkodzona bateria. Spłonęło 11 000 m2 magazynów wraz z towarem. Walczyło 80 zastępów straży pożarnej .

Firma szacuje straty na setki milionów złotych.

記者張靖榕／綜合報導

波蘭西部波茲南（Poznań）附近日前發生一起重大倉儲火災。一座佔地約1.1萬平方公尺（約3327.5坪）的物流倉庫清晨突然陷入火海，雖未造成人員傷亡，卻導致龐大財產損失，初步估計高達數億茲羅提（波蘭貨幣），折合新台幣約數十億元。調查結果顯示，起火原因並非人為縱火，而是倉庫內一個包裹中的電動滑板車電池自燃引發。

▲波蘭倉庫燒毀。（圖／翻攝X，下同）



火災迅速蔓延並吞噬倉庫

綜合波蘭當地媒體報導，火警發生於1月11日清晨6時多，地點位於塔爾諾沃波德戈爾（Tarnowo Podgórne）。事發時火勢迅速蔓延，倉庫內存放的多支瓦斯鋼瓶接連爆炸，火焰與濃煙直衝天際。當局緊急調派超過40輛消防車、約200名消防員前往搶救，但低溫天氣導致供水與滅火作業受阻，消防人員歷經4個多小時才成功控制火勢，整座倉庫已幾乎全毀。

電池自燃釀大禍

事後曝光的監視器畫面顯示，火源來自倉庫內一個包裹。畫面中可見，當天清晨6時16分左右，該包裹突然開始冒煙，大量濃煙不斷噴出，約1分多鐘後即發生爆炸並起火燃燒。十多分鐘後，接近6時30分，現場工作人員手持滅火器趕到嘗試撲救，但火勢已無法控制，迅速延燒至周邊貨物，最終引發全面燃燒。

負責調查的單位指出，已排除任何人為縱火或外力破壞的可能，確認起火原因是一顆電動滑板車用鋰電池自燃。該電池由德國一家公司寄出，原本計畫運送至波蘭馬佐夫舍省（Mazowsze）的一家電池維修公司。相關單位也將進一步檢視運輸與倉儲環節的安全規範，以避免類似事故再度發生。