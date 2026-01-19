　
曾馨瑩自拍秀優雅線條　13個字解讀「女人的價值」

曾馨瑩分享穿晚禮服的自拍照（左圖），小秀性感。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩分享穿晚禮服的自拍照（左圖），小秀性感。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。

她口中的「女人價值」　到底是什麼？

曾馨瑩在IG曬出自拍照，可見她穿金棕色平口禮服，展現肩頸線條和鎖骨曲線。她將長髮自然側放，妝容細緻，散發成熟自信，優雅又帶點性感。

曾馨瑩穿上金棕色平口禮服，優雅性感。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩穿上金棕色平口禮服，優雅性感。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩發文：「多麼美好的一個夜晚，晚安。」接著寫道：「有原則有溫度，持續成長，穩定自我，安靜卻有力量。」最後表示：「女人的價值，是把自己活成值得被尊重的樣子。」

貼文曝光後，好姐妹關穎按讚，賈永婕則留言大讚：「好美耶。」其他網友看了則直呼：「太正了啦」「美麗董娘」「太美了」「好漂亮喔」。有人說：「美的有高度。頭髮好自然。」更讚她「人美心更美」。


