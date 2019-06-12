　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲右邊是「手榴彈，左邊是塗黑了的酪梨。有 像嗎？(圖／翻攝自網路)

右邊是手榴彈，左邊是黑黑的酪梨。你看有像嗎？(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

通常來說，劫匪搶銀行可能會拿刀、甚至拿槍。但你聽說過拿水果搶銀行的嗎？日前以色列有一名男子帶著一顆酪梨就去搶銀行， 而且連搶兩家都成功！

福斯新聞網周一(10日)報導，該男子今年47歲，是以色列南部貝爾謝巴市(Beersheba)附近貝都因村(Bedouin)的村民。5月中旬時，他盯上貝爾謝巴某購物中心裡的一家郵政銀行，大膽行搶。

他進去後，先遞給櫃員一張拼錯字的支票，要求兌換現金。正當對方一臉狐疑之際，他突然掏出一枚橢圓形的黑色物體，大聲威脅說：「把抽屜裡的錢都交出來！把錢裝進袋子裡，不然則我就把它扔出去！」

銀行櫃員一瞧，那不是「手榴彈」是什麼？她嚇得馬上把抽屜裡近兩萬新謝克爾(以色列貨幣，約等於17.4萬元新台幣) 的現鈔全都給了搶匪。 搶匪輕鬆得手。

5天後，他又重施故技，跑進了郵政銀行的另一家分行，拿著「手榴彈」亂揮，說要把銀行給炸了。這一回，他又成功劫走了約1.2萬新謝克爾(約10.4萬元新台幣)現金。

兩家銀行先後都報了案。由於作案過程中，搶匪都戴著帽子和墨鏡，警方從監視器影片中得到的線索很少。但有一點，他們透過監視器可以確認：那才不是什麼「手榴彈」，分明是顆塗黑了的酪梨！

警方最終還是成功循線追蹤到並逮捕該名劫匪。該男子有犯罪前科，曾因搶劫罪坐牢3年。此案目前還在進一步調查中。

▲右邊是「手榴彈，左邊是塗黑了的酪梨。有 像嗎？(圖／翻攝自網路)

監視器拍攝到搶匪拿「手榴彈」搶劫時的畫面。(圖／翻攝自網路)

ET快訊
香港「頭部中彈」者是電台司機　滿臉鮮血倒地昏迷
差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間
買彩券中58億！他爽買「別墅＋飛機」…7年後下場超悲慘

關鍵字：手榴彈,塗黑了的酪梨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國最狂殺人魔 男護士玩弄人命殺85病人　判無期徒刑

南非女醫師被狼吻險遭性侵　死命抵抗咬斷他舌頭！

歷盡滄桑一毛巾　在太空漂浮10年　終獲俄太空人回收

4歲起遭父性侵　為減輕痛苦澳洲女分裂出2500種人格

籃球場也買！英國人妻夢遊瘋網購　差點買到破產

讓你的馬桶再次偉大！　「川普馬桶刷」在大陸熱賣

不只「槍」辣妹　以色列「槍砲女王」最愛分泌腎上腺素

女版神鬼交鋒　索羅金多項竊盜罪成立　判刑4至12年

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

有5個夏威夷這麼大！　月球地底藏大量「不明物質」無人可解

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

有5個夏威夷這麼大！　月球地底藏大量「不明物質」無人可解

敘利亞凌晨「飛彈劃過郊區狂轟」　以色列囂張嗆聲…卻無摧毀目標

同性戀最高關7年！波札那高院推翻殖民時代舊法　非洲彩虹升起

拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

噁男養小女嬰「洩慾6年100次」　法官狠判120年：他不配在社會上活

暈眩一倒…老翁「脖頸遭鐵架刺穿」　雙手緊撐半跪「地上一灘鮮血」

金大中遺孀逝世　金與正今4點現身板門店轉交金正恩唁電及花圈

大馬瘋傳「男男戀」性愛影片　內閣副部長被爆是主角！

上課坐在第一排引公憤！　17歲男遭5同學圍毆「機車輾頭」虐死

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

貿易戰升級科技戰加快5G布局　南亞董座：第3季會開始發酵

沒補貨會心慌！5款最新話題面膜，用了就有感

美國禁令影響　華為新筆電發行無限期延遲！

新台灣人戴維斯　首次造訪宜蘭推廣基層籃球

小倆辦離婚妻默默掉淚　戶政事務所員工高EQ挽救婚姻

中職／羅力改13日先發　富邦讓伍鐸多調整

扭到腳要先冰敷還是熱敷？　小心處理不當變「習慣性扭傷」

鴻海未於法說前一日公告重訊　證交所開罰新台幣3萬元

國際熱門新聞

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

中58億彩券！男子7年後下場超..

19歲Uber外送員等待背影 ..

路旁發現半截屍　車禍點在80k..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

目睹老婆傳「我們的孩子」給小王..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

墨西哥灣空前死亡區　衝擊海生物

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

回家遭7公尺巨蟒攻擊　3男搶救..

北韓女逃跑　被賣到色情網當性奴

男童蛋疼就醫　竟從睪丸夾出臼齒..

比現代大2倍！4萬年前冰封狼頭..

室友帶女友回家壞壞！他絕地反攻..

更多熱門

相關新聞

酪梨當手榴彈！　他闖2銀行搶24萬

以色列一名47歲男子竟然把「酪梨」偽裝成手榴彈，用同一法手在5天內連搶2家銀行，一共劫走7750美元（台幣24萬元）。警方後來根據監視器影像以及手機定位，順利逮到這名囂張男子。

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

3童拿石頭敲手榴彈　下秒被炸飛釀2死1重傷

手榴彈炸不穿賓士G63裝甲車

手榴彈到戰鬥機　5創新改變一戰

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面