美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

▲伊拉克阿薩德空軍基地。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊拉克證實，美軍已全數撤出伊拉克西部的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad Airbase），這座基地已由伊拉克軍方全面接管。官員透露，所有美軍裝備已一併撤出。

美聯社、路透報導，阿薩德空軍基地多年來一直是美國及聯軍的駐地，而當前美軍撤出的行動源於華府與巴格達當局2024年達成的協議，當時雙方同意在2025年9月前逐步結束美國主導的打擊伊斯蘭國聯軍在伊拉克的任務，美軍將陸續撤離各駐紮基地。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）曾向媒體說明，原定協議要求美軍於去年9月全面撤出阿薩德空軍基地，但考量到敘利亞情勢，必須保留約250至350人的小型顧問與安全人員。如今這批人也已完全撤出。

在美軍撤離、伊拉克軍方全面接管基地後，伊拉克陸軍參謀長亞拉拉（Abdul Amir Rashid Yarallah）17日親自監督基地內部各軍事單位的任務分配與職責交接。根據伊拉克軍方的聲明，亞拉拉指示相關單位加強努力、強化聯合作戰能力，並協調基地內所有駐防單位，充分利用該基地的能力和戰略位置。

美國軍方目前尚未對此次撤軍發表聲明。報導稱，美軍目前僅保留在伊拉克北部庫德自治區及鄰國敘利亞的駐軍。