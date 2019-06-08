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最新「車諾比照片」曝光！最後逃命瞬間凍結33年　「窗台娃娃」超發毛

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▲車諾比最新照曝光。（圖／翻攝自VK）

▲車諾比最新照曝光。（圖／翻攝自VK）

國際中心／綜合報導

震驚國際的「車諾比事件」於1986年4月26日發生，當時的蘇聯（今烏克蘭）的普里皮亞季市的車諾比核電廠，發生了核子反應爐破裂，當時造成33萬民眾撤離，整座城鎮幾乎淪為死城，近日因HBO推出影集，讓最新的車諾比照曝光，網友形容：幾乎是一座被時間凍結的城市。

綜合外媒報導，車諾比核電廠爆炸發生當下，當局以「設計不當」作為隱藏真相的藉口，實則為當時操作人員訓練不足，2005年的車諾比事件調查報告中，總計共有56名人死亡，後續共有4000人死於癌症，隨著時間過去，部分的疏散區域和受影響的區域，經過放射線檢測，已經可以安全居住，或開放為「觀光區」。

近日有拍攝者進入車諾比部分開放區域，捕捉最新的車諾比現況，在照片中可以看到當時緊急撤離時混亂的情況被定格，些許仍住在周遭的原居民也表示，當時自己堅決不撤離家園，「就算死我也要死在家鄉」。

▲車諾比最新照曝光。（圖／翻攝自VK）

▲車諾比附近的住家，狀態仍維持當年逃命時的樣子。

隨著事件發生至今，已經超過30年，當時受到放射線影響的，已經診斷出超過11000例甲狀腺癌的病例，可能歸咎於當時大量吸收放射性碘的緣故，而在事發之後遷出的年輕一輩族群則較少有病變的狀況。最新的照片一公開，不少網友直呼，「絕對要記取當年的教訓」、「這就是核能發電的最大教訓」、「對身體健康的影響真的很深遠！」

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關鍵字：車諾比,核電廠,烏克蘭,核電,災難

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