巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

▲巴基斯坦喀拉蚩商場大火 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦第一大城、南部港市喀拉蚩（Karachi）一處歷史悠久的市中心商業區18日晚間發生重大火警，一棟多層樓購物商場陷入火海，至今已確認6人罹難，另有超過65人下落不明。消防人員今天持續在幾近倒塌的建築瓦礫中搜尋失蹤者，救援行動仍在進行。

火勢迅速延燒整棟商場

路透社報導，網路流傳畫面顯示，熊熊烈焰從建築物內部竄出，火勢迅速延燒至整棟商場。由於起火地點位於商業密集區，消防人員徹夜奮力灌救，防止火勢進一步波及周邊建築。歷經超過24小時搶救後，火勢雖已受控，但建築結構嚴重受損，部分區域崩塌成瓦礫，仍不斷冒出濃煙，消防單位目前持續進行降溫與清理作業。

消防人員向當地電視台Geo News表示，該商場內擁有超過1200家店鋪，但建築通風條件不佳，導致濃煙長時間滯留在室內，嚴重影響救援與搜救行動，也增加消防人員進入內部的風險。

電力短路起火 商場內有大量易燃商品

《黎明新聞》（Dawn News）報導，信德省（Sindh）警察局長歐德侯（Javed Alam Odho）在現場受訪時指出，初步研判起火原因可能與電力斷路器有關。他並說明，這座市場的建築設計與施工方式，加上市場內販售大量地毯、毛毯等含樹脂的易燃商品，使得火勢迅速擴大，且至今仍在部分區域悶燒不止。

逾60人仍失聯

喀拉蚩市長華哈布（Murtaza Wahab）也在現場向媒體表示，目前仍有至少65人失聯，搜救人員正分區進行搜索。官方統計顯示，這場火災已造成6人死亡、20人受傷，傷者多因吸入濃煙或在逃生過程中受傷送醫。

火災現場外，數以百計民眾聚集，其中不乏情緒崩潰的商家業主，他們眼睜睜看著多年心血付之一炬。經營店鋪多年的巴諾（Yasmeen Bano）哽咽表示，「我們一夕之間一無所有，20年的努力全都沒了。」

這場大火於當地時間昨晚10時38分被通報，起火地點為多層樓購物中心古爾廣場（Gul Plaza）一樓的店鋪。相關單位已展開火災原因調查，並將釐清是否涉及安全管理與建築法規問題。