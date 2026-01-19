時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

▲ 乘客從車窗逃出傾斜的車廂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部18日晚間驚傳重大鐵路事故，2列高速列車在科爾多瓦省亞達穆斯鎮附近發生碰撞脫軌，警方證實至少21人喪生、100人受傷，其中25人傷勢嚴重，乘客事後仍心有餘悸。事故原因尚不清楚，交通部長也坦言，在筆直的鐵軌上發生脫軌「實在很奇怪」。

2列車高速對撞 車廂翻落4公尺深路堤

綜合《路透》等外媒，事發於當地晚間6時40分，一列由義大利國營鐵路集團旗下私營業者Iryo營運的高速列車，從馬拉加前往馬德里途中，在科爾多瓦出發約10分鐘後突然出軌，衝撞到鄰近軌道上一列由國營鐵路公司Renfe營運、從馬德里開往韋爾瓦的列車。

根據西班牙《國家報》，Renfe列車當時時速約200公里，遭受猛烈撞擊後隨即脫軌，其中2節車廂被拋離軌道，翻落至軌道旁4公尺深的路堤下。

▲ 救援行動仍在持續。（圖／路透）

車廂嚴重扭曲變形 仍有人員受困

Iryo列車搭載超過300名乘客，Renfe列車則約有100人。事故現場慘烈，科爾多瓦消防隊長卡莫納（Paco Carmona）表示，雖然Iryo列車乘客在數小時內就疏散完畢，但Renfe列車車廂嚴重扭曲變形，「仍有人員受困。救援行動集中在極為狹窄的區域，因為我們必須先移出罹難者遺體，才能找到可能還活著的人，這是一項艱鉅的任務。」

安達盧西亞自治區衛生部長桑斯（Antonio Sanz）證實，6名極重傷患者、5名重傷患者及其餘傷者已分送至多家醫院救治，「我們預期今晚會非常艱困，死亡人數可能還會上升。」

亞達穆斯鎮長莫雷諾（Rafael Moreno）是最早抵達現場的人員之一，在幾公尺外看見一具嚴重受傷的遺體，「現場慘不忍睹」，並稱當地官員及居民都正致力救助乘客。

乘客擊破車窗逃生 「到現在還在發抖」

▲ 事故造成至少21人死亡及上百人受傷。（圖／路透）

搭乘Iryo列車的國營西班牙廣播電視公司（RTVE）記者希梅內斯（Salvador Jimenez）分享列車後方車廂側翻的畫面，疏散的乘客坐在翻覆的車廂側面。他說明，乘客使用緊急逃生錘擊破車窗爬出，並目睹2人被以擔架抬出傾覆的車廂。

Iryo列車6號車廂的33歲乘客聖荷西（Maria San José）稱，「有很多人受傷，我到現在還在發抖。」Renfe列車一名乘客則回憶，「有人在尖叫，他們的包包從架子上掉下來。我要搭去韋爾瓦，很幸運地坐在第4節車廂，也是最後一節。」

人口僅5000人的亞達穆斯鎮緊急設立接待中心，當地居民在攝氏6度的夜晚不斷送來食物與毛毯。從巴士下車的乘客淚流滿面，簡短受訪後被引導入內。軍方已從鄰近基地派遣部隊支援，外國使館則向職員發送簡訊確認安全。

筆直路段脫軌「確實很奇怪」 鐵路服務暫停

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）在馬德里阿托查車站的記者會上表示，事故原因尚未釐清，但在筆直路段發生脫軌「確實很奇怪」，強調該路段去年5月才重新翻修。鐵路基礎設施管理公司（ADIF）已暫停馬德里與安達盧西亞之間所有鐵路服務。