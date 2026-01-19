　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

▲▼ 西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

▲ 乘客從車窗逃出傾斜的車廂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部18日晚間驚傳重大鐵路事故，2列高速列車在科爾多瓦省亞達穆斯鎮附近發生碰撞脫軌，警方證實至少21人喪生、100人受傷，其中25人傷勢嚴重，乘客事後仍心有餘悸。事故原因尚不清楚，交通部長也坦言，在筆直的鐵軌上發生脫軌「實在很奇怪」。

2列車高速對撞　車廂翻落4公尺深路堤

綜合《路透》等外媒，事發於當地晚間6時40分，一列由義大利國營鐵路集團旗下私營業者Iryo營運的高速列車，從馬拉加前往馬德里途中，在科爾多瓦出發約10分鐘後突然出軌，衝撞到鄰近軌道上一列由國營鐵路公司Renfe營運、從馬德里開往韋爾瓦的列車。

根據西班牙《國家報》，Renfe列車當時時速約200公里，遭受猛烈撞擊後隨即脫軌，其中2節車廂被拋離軌道，翻落至軌道旁4公尺深的路堤下。

▲▼ 西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

▲ 救援行動仍在持續。（圖／路透）

車廂嚴重扭曲變形　仍有人員受困

Iryo列車搭載超過300名乘客，Renfe列車則約有100人。事故現場慘烈，科爾多瓦消防隊長卡莫納（Paco Carmona）表示，雖然Iryo列車乘客在數小時內就疏散完畢，但Renfe列車車廂嚴重扭曲變形，「仍有人員受困。救援行動集中在極為狹窄的區域，因為我們必須先移出罹難者遺體，才能找到可能還活著的人，這是一項艱鉅的任務。」

安達盧西亞自治區衛生部長桑斯（Antonio Sanz）證實，6名極重傷患者、5名重傷患者及其餘傷者已分送至多家醫院救治，「我們預期今晚會非常艱困，死亡人數可能還會上升。」

亞達穆斯鎮長莫雷諾（Rafael Moreno）是最早抵達現場的人員之一，在幾公尺外看見一具嚴重受傷的遺體，「現場慘不忍睹」，並稱當地官員及居民都正致力救助乘客。

乘客擊破車窗逃生　「到現在還在發抖」

▲▼ 西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

▲ 事故造成至少21人死亡及上百人受傷。（圖／路透）

搭乘Iryo列車的國營西班牙廣播電視公司（RTVE）記者希梅內斯（Salvador Jimenez）分享列車後方車廂側翻的畫面，疏散的乘客坐在翻覆的車廂側面。他說明，乘客使用緊急逃生錘擊破車窗爬出，並目睹2人被以擔架抬出傾覆的車廂。

Iryo列車6號車廂的33歲乘客聖荷西（Maria San José）稱，「有很多人受傷，我到現在還在發抖。」Renfe列車一名乘客則回憶，「有人在尖叫，他們的包包從架子上掉下來。我要搭去韋爾瓦，很幸運地坐在第4節車廂，也是最後一節。」

人口僅5000人的亞達穆斯鎮緊急設立接待中心，當地居民在攝氏6度的夜晚不斷送來食物與毛毯。從巴士下車的乘客淚流滿面，簡短受訪後被引導入內。軍方已從鄰近基地派遣部隊支援，外國使館則向職員發送簡訊確認安全。

筆直路段脫軌「確實很奇怪」　鐵路服務暫停

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）在馬德里阿托查車站的記者會上表示，事故原因尚未釐清，但在筆直路段發生脫軌「確實很奇怪」，強調該路段去年5月才重新翻修。鐵路基礎設施管理公司（ADIF）已暫停馬德里與安達盧西亞之間所有鐵路服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

反制川普　歐洲2大報復手段曝光

印尼「飛機解體」殘骸尋獲　發現遺體

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

更多熱門

相關新聞

嘉義黑面琵鷺中毒獲救成功野放！

嘉義黑面琵鷺中毒獲救成功野放！

嘉義縣政府日前救援行為異常的黑面琵鷺，送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站治療與密集照護，個體逐漸恢復食慾與飛行能力，今16日評估體況穩定，順利完成野放，返回布袋沿海棲地。

男子山區開車閃浪浪　墜40米邊坡

男子山區開車閃浪浪　墜40米邊坡

山友溪頭鳳凰山林道失溫昏迷　警消送下山就醫

山友溪頭鳳凰山林道失溫昏迷　警消送下山就醫

孕婦街頭產嬰！士林警叩119「遠端指導」救援

孕婦街頭產嬰！士林警叩119「遠端指導」救援

陸「天馬-1000」無人運輸機「首飛」成功

陸「天馬-1000」無人運輸機「首飛」成功

關鍵字：

標籤:西班牙鐵路事故高速列車科爾多瓦救援

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面