國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

記者張靖榕／綜合報導

西班牙南部18日晚間發生重大鐵路事故，兩列高速列車在安達盧西亞地區相撞脫軌，已知至少21人死亡、100人受傷。官方指出，事故地點位於科爾多瓦（Córdoba）附近、靠近亞達穆斯（Adamuz）鎮一帶，事發後馬德里與安達盧西亞之間的鐵路交通全面中斷。

▲西班牙高速列車出軌。（圖／翻攝X，下同）

▲西班牙高速列車出軌。（圖／翻攝X，下同）

高速列車突然出軌

西班牙鐵路基礎設施管理局Adif表示，一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里的高速列車，於當地時間18時40分自馬拉加出發約10分鐘後，在行駛途中突然出軌並衝入鄰近軌道，隨後與另一列自馬德里開往韋爾瓦（Huelva）、反方向行駛的列車發生碰撞，導致兩列列車均脫軌。

安達盧西亞緊急救援部門指出，目前確認至少25人傷勢嚴重，另有多名乘客受到輕傷，傷者已分送至周邊醫院救治。事故發生後，大批救援人員趕赴現場，持續進行搜救與傷患後送作業。

負責營運馬拉加至馬德里路線的私人鐵路公司Iryo證實列車出軌，並表示當時車上約有300名乘客。事故原因仍在調查中，相關單位尚未對外說明是否涉及設備故障或其他因素。

▲▼西班牙高速列車出軌。（圖／翻攝X）

▲▼西班牙高速列車出軌。（圖／翻攝X）

國家高度關切

西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂齊亞（Queen Letizia）透過社群平台表示，正「高度關切」這起災難性事故，並向罹難者家屬致上最深切的哀悼，同時祝福傷者早日康復。

西班牙國營電視台RTVE一名隨車記者薩爾瓦多・希梅內斯（Salvador Jimenez）描述事發瞬間表示，他所在的第一節車廂突然劇烈震動，「就像發生地震一樣」，列車隨即出軌。事後，車上立即有人詢問是否有醫護人員能提供協助，並以工具敲破車窗，讓乘客陸續撤離。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）表示，政府已與緊急救援單位全面合作，協助處理後續事宜；安達盧西亞自治區主席莫雷諾（Juanma Moreno）也表達哀痛與關切，向受害者及其家屬致上支持與慰問。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆新高
三重蔥油餅夫妻「身中10多刀」慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃
獨／女藝人被指「用美色勾引人夫」　醋女下場曝
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車
川普一句話市場炸鍋！黃金白銀狂飆史上新高
「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）在18日刊出的報紙專訪中警告，若美國對格陵蘭採取軍事行動，不僅將重創北大西洋公約組織（NATO）安全架構，還可能讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）成為「世界上最開心的人」。

西班牙

