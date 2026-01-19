　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

▲▼慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜。（圖／翻攝X）

▲巴黎一棟老公寓5樓地板在午夜時分坍塌。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

法國巴黎18日驚傳公寓坍塌意外，大約50人正在5樓慶生，未料生日快樂歌唱到一半，腳下地板瞬間崩坍，約30人宛如坐上「大怒神」墜至4樓，一共導致19人輕重傷，最嚴重者甚至一度心肺驟停。

慶生一半爆巨響　坍塌宛如「大怒神」　

《世界報》、《巴黎人報》報導，這起事件發生在第11區阿梅洛街（rue Amelot）34號公寓。人們紛紛齊聚5樓，替60歲女屋主慶生，18日午夜一過，賓客們紛紛開始切蛋糕、唱起生日快樂歌，未料發生意外。

鄰居受訪時描述，聽見「一聲低沉的巨響」，隨後救援人員紛紛趕到。其中一名賓客法布里斯（Fabrice）回憶，「大約 30人疊在一起掉下去。這一切發生得太快了，地板結構直接斷裂。」

30坪公寓地板崩塌　5人一度遭活埋

報導指出，這間公寓大約30坪，其中將近18坪地板瞬間崩落至4樓。消防單位出動125名消防員、40輛消防車及搜救犬隊，5人一度被埋在瓦礫堆下，所幸全數救出。當局證實一共19人輕重傷，其中1名傷患到院前心肺功能停止（OHCA），現場搶救後恢復並緊急送醫，但目前情況依然相當危急。

無漏水紀錄　150年屋齡恐是禍因

建築師卡登（Antoine Cardon）最初表示，事故原因可能是漏水導致建築結構受損。但物業管理公司強調，該公寓過去並無裂縫或漏水通報，一直保持狀況良好，但也坦言這棟巴洛克式建築已有150年屋齡，建築老舊可能是潛在的風險因素。

巴黎消防局目前已排除瓦斯外洩，研判地板崩塌屬於「結構性問題」。警方也表示，大樓結構並未受損，消防人員已完成4樓支撐加固作業，但在調查與電力及瓦斯系統檢測期間，4樓與5樓住戶仍暫時無法返家，自行尋找臨時住所，或由區公所協助安置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

美軍撤離！　伊拉克全面接管阿薩德空軍基地

伊朗街頭宛如戒嚴！士兵騎車巡邏喊「出來就開槍」　德黑蘭陷死寂

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

印尼「飛機解體」駭人現場曝光　尋獲乘客座椅、發現多具遺體

反制川普新關稅！　歐洲力保格陵蘭「2大報復手段曝光」

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

王鶴棣.趙露思夢幻聯動　貼身熱舞嗨翻全場！

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

反制川普　歐洲2大報復手段曝光

印尼「飛機解體」殘骸尋獲　發現遺體

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

更多熱門

相關新聞

天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪都更案整合20年留憾

天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪都更案整合20年留憾

都更整合不容易，近年來雙北地區出現不少「都更孤島」奇景。最新在北市中山北路六段一塊都更案，基地面積廣達千坪，但也豎立一棟都更孤島，形成「缺牙」景象，其他老屋都已拆除，並正搭設接待中心。

欠繳房租數十萬！日無業男持刀襲擊縱火1死

欠繳房租數十萬！日無業男持刀襲擊縱火1死

菲律賓垃圾山崩塌活埋多人　1死38失蹤

菲律賓垃圾山崩塌活埋多人　1死38失蹤

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂冒樹」　建商曝進度

歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂冒樹」　建商曝進度

關鍵字：

巴黎公寓坍塌生日派對都更

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面