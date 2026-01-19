慶生到一半「老公寓地板塌了」！　30賓客如坐大怒神狂墜

▲巴黎一棟老公寓5樓地板在午夜時分坍塌。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

法國巴黎18日驚傳公寓坍塌意外，大約50人正在5樓慶生，未料生日快樂歌唱到一半，腳下地板瞬間崩坍，約30人宛如坐上「大怒神」墜至4樓，一共導致19人輕重傷，最嚴重者甚至一度心肺驟停。

慶生一半爆巨響 坍塌宛如「大怒神」

《世界報》、《巴黎人報》報導，這起事件發生在第11區阿梅洛街（rue Amelot）34號公寓。人們紛紛齊聚5樓，替60歲女屋主慶生，18日午夜一過，賓客們紛紛開始切蛋糕、唱起生日快樂歌，未料發生意外。

鄰居受訪時描述，聽見「一聲低沉的巨響」，隨後救援人員紛紛趕到。其中一名賓客法布里斯（Fabrice）回憶，「大約 30人疊在一起掉下去。這一切發生得太快了，地板結構直接斷裂。」

30坪公寓地板崩塌 5人一度遭活埋

報導指出，這間公寓大約30坪，其中將近18坪地板瞬間崩落至4樓。消防單位出動125名消防員、40輛消防車及搜救犬隊，5人一度被埋在瓦礫堆下，所幸全數救出。當局證實一共19人輕重傷，其中1名傷患到院前心肺功能停止（OHCA），現場搶救後恢復並緊急送醫，但目前情況依然相當危急。

無漏水紀錄 150年屋齡恐是禍因

建築師卡登（Antoine Cardon）最初表示，事故原因可能是漏水導致建築結構受損。但物業管理公司強調，該公寓過去並無裂縫或漏水通報，一直保持狀況良好，但也坦言這棟巴洛克式建築已有150年屋齡，建築老舊可能是潛在的風險因素。

巴黎消防局目前已排除瓦斯外洩，研判地板崩塌屬於「結構性問題」。警方也表示，大樓結構並未受損，消防人員已完成4樓支撐加固作業，但在調查與電力及瓦斯系統檢測期間，4樓與5樓住戶仍暫時無法返家，自行尋找臨時住所，或由區公所協助安置。