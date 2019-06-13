「空蛤蜊殼」倒田邊！監視器打臉說謊鄰居　農夫氣炸：可能害人細菌感染

▲ 田邊被亂丟蛤蜊殼 ，有可能會害打赤腳工作的農夫踩到受傷。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

隨便丟垃圾的沒品行徑可能會讓無辜的人受傷！一名網友在臉書抱怨，他表示自己的農田日前被人亂丟一堆蛤蜊殼，一不小心可能就會傷到農夫們。網友們見狀也超氣，紛紛表示「被拍到了還說謊」、「好沒水準」、「真的是垃圾人」。

一名網友日前憤怒在臉書「爆料公社」上發文，他表示早上巡視農田的時候，發現田埂邊被丟了一堆蛤蜊殼，就問鄰居是不是他們隨意丟棄的，但對方卻一口否認。原po氣不過，隨後調了監視器畫面仔細查看，發現的確是鄰居吃完蛤蜊後把殼直接往田裡倒，「如果你丟的是餿水就算了，這踩到會受傷！」

請繼續往下閱讀...

▲這些人家裡都沒有垃圾桶嗎......？（圖／翻攝自爆料公社）

原來原po平時下田都是打赤腳，如果不小心被破碎的蛤蜊殼割傷，後續的確可能會有感染的風險和麻煩。他還生氣透露，其實亂丟垃圾已經不是第一次了，平時田裡都會出現保麗龍、寶特瓶的等廢棄物，「里長每周都要請一群志工隊掃垃圾，整條巷子路邊田都是垃圾，里民真的很欠缺公德。」

雖然事後鄰居有來把蛤蜊殼撿走，但網友認為，這正代表他們一開始說謊不承認，被抓到才在心虛，「超沒水準」、「是不是以為丟到水裡蛤蜊會繁殖出新的一批= =」、「這踩到很容易細菌感染」、「家裡窮到沒垃圾桶嗎」、「直接跟環保局檢舉了」、「這不是垃圾人什麼才是」、「到底是有多懶啊！又不是沒有清潔隊會收垃圾，還出來害人」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！