影／店員妹勸導丟垃圾！粉衣嬸抓狂戳臉　下秒爆走「扯馬尾摔人」猛巴頭

▲店員妹妹被粉衣嬸暴打。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

請客人將垃圾丟到垃圾桶，竟然被爆打！一名網友日前貼出監視器畫面，只見有女客人到三重一間超商，把垃圾放在桌上，自己卻坐另一張桌子。店員妹妹看到後，便上前請對方丟垃圾，沒想到女客人不只在店內飆罵，最後還對店員大打出手，讓網友看傻直罵「不要臉天下無敵」、「有手不會丟垃圾，只會打人嗎？」

這位網友將監視器畫面傳給《爆料公社》，透露該店員妹妹是八仙塵爆受害者，當時粉衣女客人把垃圾放在桌上、換另一張桌子坐，妹妹便過去請對方把垃圾丟到垃圾桶，卻被回嗆「你們桌上又沒有說『請客人垃圾要自己丟！』」。

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▲店員妹妹被抓住頭髮、毫無招架之力。（圖／翻攝自爆料公社）

仔細看看影片，只見該位短髮女客人戴著眼鏡、身穿桃粉色外套，站在店員妹妹面前，似乎在爭論什麼，還不停用手指比著妹妹的臉。講到激動處時，女客手指就頻頻往店員臉上狂點，幾乎是戳在人家的臉上。店員妹妹似乎受不了，便往粉衣嬸的手臂上一拍，沒想到對方便大打出手。

粉衣嬸先是往店員妹妹頭上一巴，接著狂拉馬尾、抓頭髮，還用力把人甩在地上，不停出手打人。過程中，似乎有別的顧客來勸說，粉衣嬸便回到坐位，沒想到隔沒兩下又站起身狂巴店員。店員妹妹氣不過，站起來後想反擊，卻又被摔在地上，對方甚至想拿椅子砸人。

▲粉衣嬸不斷巴店員妹妹的頭。（圖／翻攝自爆料公社）

看到影片後，其他網友都相當氣憤，「怎麼，丟她自己的同類她心疼？莫名其妙講話就講話，有錯在先還動手動腳」、「打人還扯頭髮，把人硬拽倒在地，她是不是有情障呀」、「哇X，要不是最後那群男生進來，她還想拿椅子打人」、「都往頭跟臉巴耶！太狠了吧」、「我說小妹妹啊……看妳這樣還是別反擊了，沒看大媽的手臂和你的小腿一樣粗嗎？還是早點去一旁收證提告就好了」。

不少網友紛紛心疼店員妹妹，「支持店員提告，決不要跟這種垃圾和解」、「為什麼要強調被打的妹妹是八仙塵暴的受害者之一？就算她不是，看到這樣的畫面就足以令人生氣了吧！」不過也有人認為，「可是，其實會打起來，怎麼看都是店員妹妹那一拍欸！不知道大媽手指是不是真的戳在妹妹頭上啊」、「看起來是很生氣啦，但也有可能對話用詞上有些誤會，不過店家應貼出公告要求使用者自行收拾，比較沒爭議」。

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