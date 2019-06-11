不要辣！清心店長來買炸物「吃一口傻眼」　鹹酥雞店員笑：完美報仇了

▲清心福全冷飲站全台分店眾多，老饕肯定對該店「完全去冰」政策不陌生。（圖／翻攝清心福全）

記者黃君瀚／綜合報導

手搖飲料店龍頭清心福全愛好者眾多，不過長年來不少網友以「賣冰塊的」加以調侃，尤其過去各店特殊規定，即使去冰仍會有小碎冰，因此有了獨特的「完全去冰」一詞。近日就有鹹酥雞店店員發文，遇上清心店長跑來買炸物，逮到天賜良機爽快復仇，「我呼籲滷味、火鍋、各夜市小吃，和我一起發起這項革命！」

鹹酥雞店男店員9日在Dcard發文，愛喝清心飲料的他過去飽受冰塊所苦，就算是去冰後的小碎冰，量仍多到吃不消，於是他默默把方圓10里內清心店長和店員的長相全部記了下來，「把他們的長相深深印在腦裡」。

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每當有清心員工跑來買鹹酥雞，必定會有以下對話：

鹽酥雞店員：請問要辣嗎？

清心店長：不要辣，謝謝。

▲鹹酥雞店員吃過清心冰塊多次虧，於是發明了反制之道。炸物示意圖。（圖／記者姚南宏攝）

製作炸物時，鹽酥雞店員最後會默默加了辣粉然後交出去。隔一會兒，吃到辣的清心員工總會跑來質疑，然後啞口無言。

清心店長：怎麼有加辣？

鹽酥雞店員：我們的不要辣還是會有小碎辣哦，下次請點「完全去辣」！

文章貼上網，吸引破萬網友朝聖，「完全符合正常人類邏輯」、「我喜歡你的報復，很廢很好笑」、「笑死，我愣了5秒才反應過來」、「什麼是小碎辣啦笑死」、「這樣有天清心跟你們家鹽酥雞肯定會打起來」、「可以，這邏輯很清心！」

此外，還有不少網友依樣畫葫蘆，依照這邏輯許多食物會變得很可怕，「蚵仔麵線不要香菜還是會有小碎香」、「我們的不要蒜還是會有小碎蒜哦」、「我們的不要九層塔還是會有小碎塔哦」。

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