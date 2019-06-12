影／隔5年再噴發！90歲爺「一座粉瘤火山」爆土色膿漿...半小時才擠光　網喊療癒

記者周亭瑋／採訪報導

一名90歲爺爺背部多次長出超大粉瘤，沒想到時隔5年，相同的位置上，竟又冒出一座「粉瘤火山」，同時還爆出臭味逼人的土色膿汁，讓大票網友看傻，有的狂起雞皮疙瘩，也有不少人重播影片好幾次，笑喊，「實在太療癒了！」

孫女游妍琳表示，20年來，阿公背上已多次長過這種粉瘤，也不斷去看醫生，但幾年後又會莫名跑出來，「這次隔了大概5年，不僅同個位置，還是自己爆出來的，而且很臭。」

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▲不斷擠出土色的膿。（圖／游妍琳授權引用）

雖然這種情況是可以開刀的，但阿公年紀大，又不太注重清潔，他們怕傷口不好癒合，所以目前只能勤加換藥。游妍琳說，「現在有消毒、上藥、擦藥，還有口服消炎藥，這禮拜會持續觀察。」

在擔心之餘，游妍琳將影片po上網，笑說「阿公已經90歲還是男子漢！」只見醫師小心翼翼地擠出土色膿汁，突起的粉瘤就像小山丘一樣，想必「工程浩大」，她還透露，光擠就擠了半小時之久。

▲由於爺爺已90高齡，不適合動手術。（圖／游妍琳授權引用）

大票網友看完忍不住驚呆，「阿公怎麼可以把痘痘養的那麼肥」、「有沒有人跟我一樣一直重播」、「爽度破表」、「睡前看這個都好入眠了」、「我一度以為是乳頭」、「阿娘喂～存很久啊」、「感覺味道濃濃」。

事實上，粉瘤就是皮下組織發炎的反應，油性膚質、免疫力差、常熬夜的人都是高危險群，醫師也提醒，平時做好清潔，生活飲食清淡、作息正常不熬夜，都有助預防粉瘤發作。

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