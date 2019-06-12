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慘中B流半夜狂咳！老媽急出房門「搬神機」秒躺平　她傻愣住...網全笑爛

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▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲半夜狂咳睡不好。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友之前得B型流感，半夜狂咳嗽，當時被吵醒的母親猛然起身，迅速走出房門，原以為是幫她拿藥或倒杯水，怎料竟是搬來一台空氣清淨機，讓她哭笑不得；網友們看完心有戚戚焉，直呼「親媽認證」、「我媽也是」。

女網友昨在dcard提到，「剛剛學姊跟我說她咳嗽咳不停，完全睡不了，我就開始思考，以前半夜快咳死的時候我媽都怎麼幫我」，但她想了許久，赫然發現腦海中的記憶超殘酷。

請繼續往下閱讀...

▲偏頭痛,頭痛,感冒。（圖／記者黃克翔攝）

▲沒想到老媽只怕被傳染XDDD。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

當時，老媽被她的咳嗽聲吵醒後，默默地走出房門，沒多久拿了一台空氣清淨機進來，對著她說「我不想被你傳染」，接著轉身直接進夢鄉。對此，她不禁傻眼，「笑著笑著就哭了呢，不過我還是很愛我媽噢！」

po文一出，掀起熱烈討論，除了被戳中笑點外，還有不少人有類似經歷，「有陣子打給我媽永遠不通，回家才發現我是黑名單，媽媽說不知道為什麼，好啦我還是愛她」、「我也是！當時得B流時，我媽完全不准我出房門，然後到了吃飯時間都只開一點門縫把飯塞進來」、「得到A流的4、5天，我房門基本上都是關緊緊的，零食、正餐只能端進房間自己吃，我媽還給我多放了兩台電風扇往窗戶吹，說這樣病毒才不會從門縫跑到客廳」。

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關鍵字：B流,B型流感,空氣清淨機,老媽,感染,dcard,母親

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