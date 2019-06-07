騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

▲騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！（圖／翻攝爆料公社）



社會中心／新竹報導

新竹台61線（西濱快速道路）驚傳酒駕車禍！有網友爆料，朋友5日騎著黃牌重機環島，歸途行經西濱時，竟在距離住家僅不到10公里距離內，遇到馬自達酒駕逆向撞來，結果警方一測，發現肇事駕駛酒測值竟高達1.29，所幸雙方皆無大礙。最後修車費出爐，讓重機騎士更頭痛，恐怕無法獲得理賠。

網友6日深夜在爆料公社發文聲稱，朋友前一天才剛騎黃牌重機環島，好不容易返途要到家了，竟在距離不到9公里處，竟遇到一輛銀色馬自達3逆向撞上，當場把車頭撞爛，連車頭燈都噴飛，好在騎士沒有大礙，不幸中的大幸，至於肇事駕駛酒測值高達1.29，最後被收押。

▲騎士估算維修費高達7、8萬元，心超痛。



事後騎士估計重機修車費恐要7、8萬元跑不掉，就算雙方有保險，酒駕事故保險也無法理賠，「這筆錢看來難收了！」讓騎士相當頭大，朋友也氣得將照片PO上網，呼籲「千萬不要酒駕！」

文章引發超過3000網友按讚怒罵「1.29已經是爛醉程度了，他開車根本已經無意識」、「這樣還能上路」、「酒駕唯一死刑」、「1.29這是要喝多少耶～真是不要命」、「根本蓄意殺人！」不少人也安慰原PO「人沒事就好」，要對方賠償「不然就告下去！」

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