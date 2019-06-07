　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛。（圖／翻攝爆料公社）

▲騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！（圖／翻攝爆料公社）

社會中心／新竹報導

新竹台61線（西濱快速道路）驚傳酒駕車禍！有網友爆料，朋友5日騎著黃牌重機環島，歸途行經西濱時，竟在距離住家僅不到10公里距離內，遇到馬自達酒駕逆向撞來，結果警方一測，發現肇事駕駛酒測值竟高達1.29，所幸雙方皆無大礙。最後修車費出爐，讓重機騎士更頭痛，恐怕無法獲得理賠。

網友6日深夜在爆料公社發文聲稱，朋友前一天才剛騎黃牌重機環島，好不容易返途要到家了，竟在距離不到9公里處，竟遇到一輛銀色馬自達3逆向撞上，當場把車頭撞爛，連車頭燈都噴飛，好在騎士沒有大礙，不幸中的大幸，至於肇事駕駛酒測值高達1.29，最後被收押。

▲▼騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛。（圖／翻攝爆料公社）

▲騎士估算維修費高達7、8萬元，心超痛。

事後騎士估計重機修車費恐要7、8萬元跑不掉，就算雙方有保險，酒駕事故保險也無法理賠，「這筆錢看來難收了！」讓騎士相當頭大，朋友也氣得將照片PO上網，呼籲「千萬不要酒駕！」

文章引發超過3000網友按讚怒罵「1.29已經是爛醉程度了，他開車根本已經無意識」、「這樣還能上路」、「酒駕唯一死刑」、「1.29這是要喝多少耶～真是不要命」、「根本蓄意殺人！」不少人也安慰原PO「人沒事就好」，要對方賠償「不然就告下去！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
林志玲3天前早PO「婚紗照」！胸前透視畫面超兇
5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%

關鍵字：酒駕,西濱,台61線,修車,爆料公社,逆向,環島

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2個三寶紅燈對決！無照雙載「1秒撞飛」180度翻一圈　17歲少年重摔顱內出血

影／研究生暴斃「解剖驗出沙門氏桿菌」　嘉義豆奶攤4人起訴

快訊／20歲女大生騎車載外籍男友　路口車禍慘彈飛1死1傷

18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日偵結說明

影／他半年檢舉西門町攤販412次！　攤主嘆「何必趕盡殺絕」

白衣女「布拉甲爆開」露神秘曲線！木頭男求救...他勸別衝動：人醜性騷擾

影／摩鐵暴斃男女各有伴侶　男子女友是知名網紅...3天前FB放閃

影／他半年檢舉西門町攤販412次！　攤主嘆「何必趕盡殺絕」

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

懷疑人妻不愛了…小王一怒殺人「亂刀穿心」　二審無期→15年

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

徐正溪《鳳弈》撩暈何泓姍　霸氣柱咚：不如做我的女人吧

曾治豪父喪首日獻唱《如果還有明天》　忍痛跑行程：我想你了爸

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

懷疑人妻不愛了…小王一怒殺人「亂刀穿心」　二審無期→15年

監視器畫面「火光閃爍」！台中外埔工廠陷火海　警消急加派水庫車灌救

2個三寶紅燈對決！無照雙載「1秒撞飛」180度翻一圈　17歲少年重摔顱內出血

暗黑版林志玲「波多野結衣」發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

國中兒沒寫回家作業！苗栗爸被頂嘴氣暈　竟倒地身亡

影／13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

韓國瑜「王小姐」爆料老是扯到檢調　北檢：已分案偵辦

抓到了！國中女生被狂射BB彈痛哭　竟是17歲少年開的槍

暌違19年！經典RPG遊戲《柏德之門3》正式發表

「普悠瑪罹難者」台鐵賠每人1570萬　超越復興空難！創國內運輸史上最高

中職直播／邦獅端午節碰頭　施子謙交手陳仕朋

高雄星光閃閃！影后甄珍偕郭雪芙、李聖傑現身港都

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

Google Stadia 11月上市月費僅約300元 台灣還得再等等

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人曝光！　強者背景遭起底

中華男足1比1尼泊爾無緣首勝　9月世界盃會外賽前盼修正問題

中職／史上年紀最小開球嘉賓　蔡阿嘎要把蔡桃貴投出去

「給餐廳負評」她慘被公開吃相、罵奧客　業者出面回應了

狗魂上貓身聽話握手超神奇　網友驚：這是瑪爾濟斯吧？

社會熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身..

酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友..

三寶對決！無照雙載1秒撞飛摔頭

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…..

女國中生被狂射BB彈痛哭　17..

快訊／身分證塞鞋內！男疑落日月..

半年檢舉攤販412次　攤主嘆「..

研究生暴斃案　嘉義豆奶攤4人起..

粄條硬硬的　他「大力猛咬」：X..

小王怒殺人妻　二審無期改判15..

摩鐵男女離奇雙亡　身旁有三級毒..

選物販賣機改裝難度增　遭認賭博

即／蘆洲公車追撞資收車6人傷

更多熱門

相關新聞

他控烤魚有肺線蟲！店家狠打臉：是魚腥線

一名網友日前在網路PO文，控訴彰化一間新開幕的烤魚店，表示送上的魚除了冷、沒熟之外，裡面還有3條肺線蟲、蟲卵等，引起熱烈討論。對此，店家反駁，那並不是蟲，而是魚的魚腥線，且指控文章內的圖片有些為網路抓下，認為對方意圖不明，不排除提告。

三寶對決！無照雙載1秒撞飛摔頭

開贜車環島半圈躲查緝　中途如廁被逮

開親友車　酒駕蛇行狂飆撞電線　

蘇貞昌致謝立法院：拼經濟、防酒駕、護台民主都有重大進展！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

7歲童爬進後車廂受困　活活悶死

AKIRA前女友是長澤雅美！爆為林志玲分手

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

921強挖7屍！男救災被報復…瀕死

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身亡

林志玲「只要相信，愛情就會降臨」6關鍵閃嫁AKIRA

林志玲結婚「微博瞬間當機！」

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面