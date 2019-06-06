2個三寶紅燈對決！無照雙載「1秒撞飛」180度翻一圈　17歲少年重摔顱內出血

社會中心／宜蘭報導

宜蘭礁溪5日深夜發生一起驚險車禍，吳姓男子駕車搶快左轉，剛好對向雙載騎士闖越紅燈，直直衝過路口，短短1秒時間，攔腰撞上，後座乘客當場騰空轉了一圈重摔，2人噴飛倒地不起，警方到場才發現2人未成年、無照騎車，陳姓騎士更撞到顱內出血，雙雙送醫。目擊民眾嚇壞尖叫，75秒影片過程曝光網路，吸引超過4000網友痛罵「三寶對上三寶！」

目擊網友6日在「爆料公社」公布這段75秒的行車紀錄器影片。畫面顯示，事發於5日深夜10時許，他在礁溪路一段、礁溪路一段302巷口停等時，一輛白色轎車疑似搶快左轉，正要通過路口，對向一輛雙載機車闖越紅燈，沒減速直直衝過，騎士看到車子時已經來不及煞車，「碰」地一聲，迎面撞上車身右側。

▲無照雙載「1秒撞起飛」180度翻一圈，17歲少年重摔顱內出血。（圖／翻攝爆料公社）

當時機車後座乘客因劇烈撞擊力道向前噴飛，騰空180度轉了一圈摔落，甚至連頭上的半罩安全帽也彈開，上拋滾地，騎士也側翻噴飛，2人雙雙躺在地上無法動彈。白車駕駛趕緊下車查看，沒多久，不到30秒警方便到場協助處理。

目擊網友發文指出，當時白車沒等左轉燈亮就先行轉彎，剛好騎士也闖紅燈衝過路口，當場撞成一團讓他看傻眼，直呼「騎車真的慢慢騎就好，母湯闖紅燈！」據悉，當時其他民眾目擊驚悚撞擊瞬間全都嚇傻了，尖叫直喊「趕快報警」。

警消獲報趕到，將雙載機車2名騎士緊急送醫。警方調查，吳姓男子當時駕車行經該路口，沒等左轉燈便搶快轉彎，趕著回家，結果遭雙載騎士闖紅燈撞上，雙方酒測值皆為0，且2名騎士都未成年，造成17歲無照陳姓學生顱內出血、腦震盪、右大腿骨折，後座乘客高姓學生則右手骨折，傷勢較輕。

驚悚影片吸引超過4000人按讚，網友紛紛驚呼「好恐怖」、「太扯了這樣衝」、「台灣敢死隊」、「噴好高」、「騎超級快」、「想死沒人欄的住」、「自殺式攻擊」，不少人更痛批「三寶遇到三寶」、「騎那麼快…活膩了找死嗎」、「用生命在闖紅燈」、「怎麼有勇氣騎這麼快？」