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蝦皮小編撿到槍　壞壞PO文「有了這個」量好友的界線

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蝦皮小編大玩阿翔與謝忻婚外情時事梗。（圖／翻攝自蝦皮臉書粉絲團）

▲蝦皮小編大玩阿翔與謝忻婚外情時事梗。（圖／翻攝自蝦皮臉書粉絲團）

記者洪菱鞠／台北報導

「浩角翔起」阿翔爆出婚外情，與謝忻被周刊拍到當街親吻，讓不少人大感震驚，頓時成為外界議論的焦點。現在更有電商立刻跟上時事玩梗，在臉書粉絲團PO出一張「捲尺」圖片後，吸引超過千人按讚留言，不但惹笑一大票網友，有人還虧「小編壞壞」、「小編撿到槍」。

阿翔與謝忻爆出婚外情，雖然阿翔12日中午召開記者會，坦言和謝忻「超過友誼界線」，沒有拿捏好分寸，向各界及家人道歉，但他不停地跳針重複和謝忻之間的「友誼」，讓網友們聽了毫不領情，甚至引起反彈。

請繼續往下閱讀...

而這段時事梗讓蝦皮小編的社群行銷又有新題材可以發揮，12日下午在臉書粉絲團PO文「我和你吻別，在有人的街。任你拿捏」，同時標籤註記「有人知道一公分是幾寸嗎」、「忻翔事成」、「友誼藏唇」之外，還附上一張「捲尺」圖，並特別寫上「有了這個，不失分寸。釋：好友的界線，狗仔看得見」，這則調侃文案一出，內容寫得不多，卻讓許多網友笑到翻。

對於蝦皮小編的創意，網友看完紛紛留言互動，「撿到槍了」、「不知分寸，已知尺寸」、「小編太有才，這梗好笑」、「好酸好酸的梗啊！」、「完美借勢行銷」、 「很會捏！！！」、「滿滿的友誼有多深，量的出來嗎」、「壞壞，時事更新很快」。

ET快訊
阿翔老婆曾曝憂鬱心聲「遇見傷人的那位」！1個月前才發文：婚姻
41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

關鍵字：蝦皮小編,阿翔,浩角翔起,婚外情,謝忻

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