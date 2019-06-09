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鄭文燦挺「小英再4年」：選票投錯黨，台灣變香港

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▲鄭文燦呼籲民眾挺小英，台灣才不會變香港。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦呼籲民眾挺小英，台灣才不會變香港。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

挺小英，台灣才不會變香港！桃園市長鄭文燦9日陪同拚連任、爭取民進黨2020總統大選黨內民調出線的總統蔡英文，抵桃園五福宮參香祈福並向信眾呼籲，「小英再4年、台灣更安全；選票投錯黨，台灣變香港」。鄭文燦打出了「台灣安全與國家定位」主張，意圖固守廣大的本土票源，並向選民喊出「支持蔡英文等於支持鄭文燦」。

鄭文燦說：今年3月他到美國訪問時，清楚的了解到蔡總統的執政，讓美方能夠更信賴，也讓台美關係能夠加溫，給台灣更大的安全上的支持。所以他在臉書Po文，特別提到蔡總統可以讓台灣永續發展。他與蔡總統共識也有10年的時間，蔡擔任行政院副院長時，他是新聞局長，因此知道她有價值理念，也有韌性、續航力，在大選當中，她是最有能力贏得大選的人。▲鄭文燦呼籲民眾挺小英，台灣才不會變香港。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦陪同蔡英文走訪桃園，力爭黨內民調出線。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦強調，最重要的，蔡總統在第一屆打下了很好的基礎，這個改革的基礎會在她再度連任產生很大的效應，包括前瞻建設、少子化對策、經濟發展、國防自主、長照2.0、產業創新、年輕人的照顧、社會住宅、轉型正義、年金改革、國家財政等，都會在蔡的連任，有更好的成果，希望大家給蔡英文全力支持。

鄭文燦喊出：「小英再4年，台灣更安全；小英再4年，建設更安全；小英再4年，福利更齊全」主張，強調這4年很重要，希望大家給小英總統再4年的任期，她顧台灣，讓我們來顧電話，你顧一通電話，也是支持小英顧台灣的意思。

鄭文燦說，他公開支持小英很久，現在民進黨統總提名已進入初選階段，所以他在8日決定說在進入初選階段，明確說明立場， 8日表態以後，有30幾萬人點閱，代表大部分人看到這樣的意見是支持的，代表大家的心是打開的。

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關鍵字：2020大選,總統初選,民進黨,鄭文燦,蔡英文,台灣安全

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