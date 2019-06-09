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15萬韓粉塞爆東大門…花蓮一半人口都在這？記者實算「現場紅椅總數曝光」

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記者莊智勝／綜合報導

高雄市長韓國瑜2020大型造勢第二站來到花蓮，主辦方在下午5時17分興奮宣布，現場支持群眾突破15萬人大關，遠超越2008年前總統馬英九在花蓮的6萬得票數。但究竟現場韓粉有多少？花蓮縣警局也沒有答案，僅簡短表示「沒有統計」；而現場約略計算，紅色塑膠椅約有14833張，就算再加上站著的韓粉，似乎也與15萬還有一段落差。

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜花蓮造勢，主辦方下午5時17分宣布現場人數突破15萬大關。（圖／ETtoday攝影中心攝）

繼凱道之後，韓國瑜在花蓮東大門夜市舉辦第二場大型造勢，號召北中南韓粉大串聯，在下午2時45分開場後，身穿紅背心、手持國旗揮舞的韓粉們迅速湧入，短短1個小時，主辦方就在下午3時45分宣布現場已有8萬人集結。隨著韓粉們的情緒逐漸高昂，在鑼鼓喧囂中，主辦方4時47分宣告，現場人數已是馬英九2008年在花蓮得票數的2倍、共湧入12萬人；隨後短短半小時後，主辦方給出的數字再度大躍進，宣布突破15萬人大關。

但現場真的有這麼多人嗎？負責造勢場地規劃的劉有成指出，一開始就調來了5.5萬張紅色塑膠椅，但8日上午活動開始前，發現人潮陸續湧入，因此又加開2、3處場地，現場一共約擺放6萬張紅椅，氣勢相當磅礡；但現場記者實際查看，發現截至中午12時，舞台前椅子約有7362張、中山路上約有1568張、重慶路1650張、噴水池處800張，而不在原有規劃的綠地處，也有3453張，總共算下來約14833張，與主辦方公布數字有一段落差。

▲▼韓國瑜花蓮造勢，人數。（圖／東森新聞）

▲▼韓國瑜花蓮造勢，人數。（圖／東森新聞）

▲劉有成表示一開始就已經先調來5.5萬張紅椅，但記者現場估算，紅椅共約有14833張。（圖／東森新聞）

另一方面，對於主辦方公布的15萬人到場，也有網友提出質疑，「15萬人是什麼概念？整個花蓮市、面積29.4平方公里，全市下轄44個里，人口總數也才10.3萬人！」即便算上整個花蓮縣，人口也才33.34萬，若主辦方公布數字屬實，相當於超過整個花蓮市、一半花蓮縣的人口數字全都擠在東大門夜市，因此有網友推估，現場人數應僅約4、5萬人左右。

此外，2018年「花蓮戀夏嘉年華」也在東大門舉辦，當時現場擠爆，縣府估算約僅有3.6萬人左右，若此次造勢活動真湧入15萬人，已是嘉年華人潮的4倍有餘。而此次《ETtoday新聞雲》記者也實際去電詢問花蓮縣警局求證人數，但警方卻僅簡短表示，此次造勢並未統計估算，因此沒有確切數據可以提供；但若依照過去警方估算人數方式，每平方公尺內平均約有3至4人計算，花蓮六期重劃區面積約8054公尺，再算上周邊人數，估算數字到底有多少，也就呼之欲出。

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲若再加上周邊區域，以1萬平方公尺面面積、每平方公尺4人計算，現場人數也僅有4萬人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

但無論現場人數多少，此次造勢已算是花蓮有史以來最龐大的活動之一，韓粉們、支持者的熱情也無庸置疑，無疑是給投身參加初選的韓國瑜一劑強心針；在萬人簇擁下登上舞台後，韓國瑜還鞠躬向支持者們致謝，現場韓粉們情緒也達到最高點，還一度紅了眼眶。韓國瑜致詞時首先感謝支持者的熱情，還宣布自己已經登記參加國民黨內總統初選，許諾若未來有機會領導中華民國，將推動在花蓮的3項交通建設，連結花東打造一日生活圈。

「庶民總統」的魅力在全台再度掀起韓流旋風，在花蓮造勢圓滿落幕後，韓國瑜也將在15日前進雲林，並於22日、29日、7月5日分別在台中、屏東、高雄接力造勢，召集支持者到場力挺。

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜鞠躬感謝支持者熱情相挺。（圖／ETtoday攝影中心攝）

ET快訊
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關鍵字：韓國瑜,花蓮,造勢,人數,15萬,2020

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