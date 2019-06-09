拚民調「顧台灣」　蔡英文籲大家「顧電話」

▲蔡英文籲請民眾「顧電話」，民調唯一支持她，讓她繼續為大家「顧台灣」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

拚連任，力爭民進黨2020總統大選，黨內民調出線的總統蔡英文，9日由「挺英」的桃園市長鄭文燦等人士陪同，抵桃園3宮廟參香祈福，向信眾爭取支持。蔡英文說，大家這幾天「顧電話」，民調唯一支持蔡英文，讓蔡英文繼續為大家「顧台灣」。市長鄭文燦說：「小英再4年、台灣更安全；選票投錯黨，台灣變香港」。

8日剛完成民進黨黨內總統初選辯論的總統蔡英文，9日一早由內政部長徐國勇、市長鄭文燦等在地人士陪同，前往桃園蘆竹區五福宮、桃園區景福宮和慈護宮參香祈福，下午將出席桃園巨蛋體育館舉行的「崇德光慧孝道文化」推廣活動 。

▲▼完成民進黨黨內總統初選辯論第二天，蔡英文抵桃園五福宮參香祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡英文等一行人首站抵南崁五福宮，受到主委陳宗賢帶領數百信眾熱情歡迎。看到信眾不斷高喊著「總統好」，蔡英文的心情很好，臉上堆滿著笑容，表示桃園確實是一個好地方，稱許市長鄭文燦從大建設到細小的社會福利推動，都如數家珍，而這位第一名的市長已經做到讓市民都很感動。

蔡英文說，桃園市政裡面很多重要的建設，都是鄭文燦選舉時候的重要政見，也是她選舉時候的政見，尤其是交通建設，交通是桃園最重要的基礎建設，鄭市長一上市就解決機捷通車問題，讓台北覺得桃園是很近的地方，桃園是成長最快速的地方，更重要的事，桃園的年輕人口最多，代表桃園的未來充滿希望。

另外，桃園還有很多重要的建設要做，如鐵路地下化、綠捷建設，中央和地方通力合作，讓桃園成為建設和經濟發展最快速的地方。對於小英總統的大力肯定，鄭文燦說，小英總統是有史以來，支持桃園建設最多的總統，這幾天接到初選的民調電話，大聲說出「我唯一支持蔡英文」。