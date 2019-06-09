獨／花蓮東大門捕獲野生潘恒旭　回擊馮光遠一審勝訴：二審他就敗了

▲高雄市政府觀光局長潘恒旭出現在花蓮東大門，親自回應跟馮光遠官司案 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／花蓮報導

高雄市政府觀光局長潘恒旭在端午連假期間也前往花蓮東大門，一方面到參訪花蓮觀光以外，另外也參與韓國瑜的韓粉大會師，《ETtoday新聞雲》記者不但捕捉到他的身影，還詢問他有關於跟馮光遠之間的官司敗訴，潘恒旭表示自己在一審時都沒有親自出庭，所以法官才不了解，二審時他會親自出庭說分明。

潘恒旭出現在花蓮東大門被熱情韓粉認出來，不少人圍繞著他拍照，人氣相當高，而談到自己跟馮光遠之間的官司，潘恒旭一臉輕鬆表示自己會上訴到底，因為一審期間忙於公務，所以都是委託律師沒有親自出庭，二審時就會親自出庭訴說分明，「很多的官司，馮光遠都是一審贏、二審就輸了，包括金浦聰那些濟南案，所以我很有信心，我在二審會贏」。

至於這次來到花蓮，潘恒旭表示來拚經濟跟觀光，對於這次韓粉大會師在花蓮看到很多人，覺得非常感動，不過他仍相當關心高雄的觀光，潘恒旭說接下來會跟花蓮有很多交流，包括像是溫泉、或是陸客方面，未來會擴大合作。

▲高雄市政府觀光局長潘恒旭出現在花蓮東大門，親自回應跟馮光遠官司案 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘恒旭跟馮光遠之間的官司於6日宣判，媒體一直想要詢問潘恒旭本人的看法，不過都找不到人，僅有臉書回應「上訴到底」。他因馮光遠1月8日在臉書上PO文，針對潘恆旭的「罕見天才」評論，嘲諷他爭議不斷，智商和高雄市長韓國瑜不分高下，並引用時事，諷刺「紅豆冰淇淋加熱就變成紅豆湯」。另馮光遠也提到，與潘恆旭曾在《給我報報》專欄有合作關係，但因「他人品太差」，被踢出合作。

隔日，潘恒旭針對馮光遠的言論火力全開，認為馮光遠不僅影響他的聲譽，更詆毀公部門名譽，要求馮光遠在3天內，要收回「人品太差」的評論並道歉，否則按鈴申告求償。

法院開庭時，馮光遠提到，告他只是潘恒旭用來轉移「冷泉加熱變溫泉」的新聞爭議焦點，且很會利用關係，踩在別人頭上做事情，這就是所謂的「特殊性關係」，但對於「人品很差」的臉書PO文，並未多做說明。不過台北地方法院民事庭6日宣判，原告之訴及假執行聲請均駁回，也就是說潘恒旭敗訴，馮光遠免賠，全案可上訴。